El GCOM 2025 pone el broche de oro al calendario de orientación en Gran Canaria

La duodécima edición del Gran Canaria Orienteering Meeting (GCOM) volverá a situar a la isla en el foco de la orientación internacional. Un total de 300 corredores tomarán parte en esta cita deportiva, con participantes llegados desde países como Estados Unidos, Canadá, Hungría, Rumanía, Finlandia, Suecia o Suiza, entre otros, lo que pone de manifiesto el marcado carácter internacional del evento.

El programa de competición se desarrollará en distintos enclaves del norte de Gran Canaria. La prueba arrancará el día 26 con una carrera nocturna en el municipio de Agaete, continuará en Teror, en el entorno natural de la finca de Osorio, y culminará en Arucas, municipio sede principal del GCOM 2025, donde se celebrarán las dos pruebas restantes del evento.

La presentación oficial del GCOM 2025 tuvo lugar en la sala de prensa del Gran Canaria Arena y contó con la presencia de la Directora General de Deportes Autóctonos del Gobierno de Canarias, Lorena Hernández; la Directora Gerente del Instituto Insular de Deportes (IID), Leticia López; y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Arucas, José María González.

La diversidad de escenarios y la singularidad del territorio insular convierten al Gran Canaria Orienteering Meeting en una experiencia deportiva y paisajística de primer nivel, que contribuye además a la promoción de Gran Canaria como destino vinculado al deporte y a la naturaleza.

Una prueba de relevancia

La directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández, señaló que el Gran Canaria Orienteering Meeting es «una de las pruebas más importantes del calendario y demostramos siempre todo nuestro apoyo a este tipo de eventos que ponen en valor a las islas», subrayando su consolidación a lo largo de los años y su papel en el impulso y la visibilidad de la orientación deportiva en Canarias «y también en Europa, convirtiendo esta prueba en un auténtico escaparate para mucha gente que llega desde todas las partes del mundo».

Por su parte, Leticia López, gerente del IID, apuntó que uno de los principales atractivos de este tipo de pruebas es que «combina deporte, naturaleza y turismo activo, donde los participantes podrán conocer los diferentes municipios de la isla». Añadió, además, que «es un deporte para todos; todas las personas, independientemente de su condición física, pueden participar», al tiempo que animó a la sociedad grancanaria a formar parte de este evento «al menos como asistentes».

Asimismo, la representante del organismo deportivo insular felicitó a la organización «por implicarse un año más y por su capacidad de mejora para encontrar nuevos senderos y nuevas rutas».

Arucas, uno de los escenarios

El concejal de Deportes de Arucas, José María González, se mostró «encantado» ante la oportunidad de «repetir la experiencia, como en 2022, porque permite atraer un turismo que es respetuoso con el medio ambiente y con el entorno». Además, destacó la posibilidad que tienen los más de 300 participantes de descubrir «los puntos de interés del municipio, como su casco histórico», así como la labor conjunta desarrollada con Orientación Canarias, con quienes «hemos colaborado con diferentes centros educativos, entregando material —brújulas y mapas— para que el profesorado pueda impartir esta modalidad en sus centros».

Al mismo tiempo, el edil del área de Deportes del municipio señaló que «hemos bonificado a los IES con un 50 % de descuento en la inscripción para que puedan participar en la modalidad OPEN».

Cinco días de competición

Ulises Ortiz, director técnico de Orientación Canarias, agradeció que las instituciones «apoyen cada año la celebración de los eventos de orientación que desarrollamos en las diferentes islas y municipios», asegurando que el «GCOM es el evento más importante del sur de Europa y que, aunque no sea muy conocido en estas latitudes, sí mueve a multitud de personas en otros países del mundo, especialmente en Escandinavia, donde es el deporte rey».

El responsable técnico de la prueba indicó que durante estos cinco días de competición «los participantes pondrán a prueba sus habilidades físicas y psíquicas, ya que es un deporte que combina destreza corporal y mental». Ortiz también destacó que la modalidad para personas con movilidad reducida, el Trail-O, «es una de las pruebas más importantes que se celebran en esta nueva edición, ya que va a decidir quiénes son los campeones de este año».