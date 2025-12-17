El Guaguas, con su equipo de gala, suma su décima victoria ante un batallador Bus Leader San Roque

El Bus Leader San Roque dio la cara ante un Guaguas, que a pesar de lo que suele hacer en sus encuentros de Superliga no rotó al equipo titular de la Champions League, a pesar de lo cual, los chicos del barrio dieron la cara en los tres sets jugados, aunque en gran parte por los errores propios al tener que jugar al límite, no pudieron alargar el partido más allá de los primeros tres asaltos (0-3).

El encuentro arrancaba con un Guaguas que sacaba a su equipo de gala para recibir a los chicos del barrio, como suele ser habitual en cada derbi grancanario, mientras en el conjunto rojinegro se estrenaba Eldin Demirovic.

El Guaguas apretaba desde el saque para comprometer la recepción de un San Roque que se mantenía en la pelea gracias a los cañonazos de Jonás Ponzio, escudado por Mauro Fuentes y Eldin Demirovic.

Los amarillos conseguían abrir una brecha con Juantorena al saque, que obligaba a Fran Carballo a tener que parar el partido con un 17-14 en el marcador.

Los errores propios y la calidad de Walla y Bruno obligaba a Fran Carballo a parar de nuevo el partido al colocar Hélder Spencer con un bloqueo el 21-15.

Los rojinegros reaccionaban con Ponzio y Mauro Fuentes poniendo en aprietos al campeón de liga, llevando a Sergio Miguel Camarero hasta el pedal del pánico para reordenar a sus hombres tras recortar el San Roque su diferencia hasta los dos puntos (22-20).

De nuevo los errores propios de los visitantes le facilitaba las cosas al Guaguas que cerraba el primer acto con un remate cruzado de Walla que colocaba el 25-21 (1-0).

La igualdad era la nota predominante a ambos lados de la red en el arranque de la segunda manga, hasta que llegado el ecuador, Spencer, Ramos y Walla abrían una brecha de tres puntos que obligaba a Fran Carballo a parar el juego (15-11).

Los errores propios, sumado al acierto de Nico Bruno, dejaba al Bus Leader San Roque contra las cuerdas en la recta final del segundo set, decidiendo el técnico rojinegro congelar el choque con un 22-18 en el marcador.

El San Roque entraba en un intercambio de golpes con el Guaguas que no le bastaba para remontar la diferencia, cerrando Walla con otro misil imparable su segunda victoria parcial con un 25-22 (2-0).

El Guaguas mantenía su nivel de acierto, con Walla liderando la ofensiva amarilla y obligando a Fran Carballo a parar el partido con un 9-4 en el marcador.

El Bus Leader San Roque se recomponía con un buen trabajo en el bloqueo y con los latigazos de Jonás Ponzio que conseguían poner nervioso a Camarero que detenía el partido al colocar el 16 iguales en el electrónico.

El conjunto amarillo aprovechaba los errores de sus vecinos para abrir una nueva brecha de tres puntos que llevaba a Fran Carballo a parar el reloj en busca de una reacción de sus hombres (21-18).

Mauro Fuentes con su saque apretaba la diferencia, pero un nuevo remate imparable de Walla certificaba la victoria en el asalto 25-23 para los amarillos que se adjudicaban el triunfo final por 3-0.