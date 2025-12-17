Un Rocasa Gran Canaria serio y eficaz no da opción al Morvedre (28-17)

Tras más de un mes de parón liguero, el Rocasa Gran Canaria regresó este miércoles a la competición oficial en el Pabellón René Marigil de Sagunto, donde disputó el encuentro correspondiente a la Jornada 12 de la Liga Guerreras Iberdrola frente al CBM Morvedre, en un partido dirigido por los colegiados Adrián Aroca y Vlad Cocinschi.

El choque arrancó con ambos conjuntos muy metidos en dinámica y con un Rocasa Gran Canaria decidido a imponer su ritmo desde los primeros compases. Lejos de alterar su identidad tras el paréntesis competitivo, el conjunto teldense volvió a mostrar la solidez defensiva que le ha caracterizado durante la temporada. En fase ofensiva, la primera línea formada por Larissa da Silva, Martina Lang y Almudena Rodríguez imprimió velocidad y continuidad al juego, lo que permitió a las visitantes tomar ventaja en el marcador desde el inicio. Los goles de Eider Poles y Larissa da Silva, junto a las acciones ofensivas de María Pérez por parte del Morvedre, marcaron un arranque equilibrado que el Rocasa supo gestionar con madurez para conservar una renta de dos tantos.

Las teldenses ponen tierra de por medio

Con el paso de los minutos, las locales intentaron elevar la intensidad, pero el conjunto teldense se mostró sólido en todas las líneas. Una exclusión de Lilly Torok, mediado el primer periodo, permitió al Rocasa ampliar diferencias, castigando la superioridad numérica con acierto. Pese a los intentos del Morvedre por ajustar su defensa, las visitantes mantuvieron el control del ritmo de juego y, tras una nueva superioridad provocada por la exclusión de Martina Català en el tramo final de la primera parte, lograron estirar la ventaja hasta alcanzar el descanso con un claro 9-15 en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, el Rocasa Gran Canaria, con Eider Poles asumiendo la dirección del juego desde el centro, encontró mayores facilidades para superar a la portera local, Candelaria Cuadrado. Aunque el Morvedre no perdió la cara al encuentro, la continuidad ofensiva del conjunto grancanario impidió cualquier conato de reacción. Alrededor del minuto 45, la diferencia ya se situaba en ocho goles (13-22), reflejo del dominio visitante.

Silvia Navarro suma en seguridad

En los compases finales, la exclusión de Almudena Rodríguez obligó al Rocasa a redoblar esfuerzos en inferioridad, una situación que las teldenses resolvieron con solvencia gracias al trabajo defensivo y a la seguridad de Silvia Navarro bajo palos. Lejos de reducirse, la ventaja visitante se mantuvo e incluso se amplió con el paso de los minutos, permitiendo al Rocasa cerrar un partido que tuvo claro color verde desde el inicio. Con la bocina final, el marcador reflejaba un contundente 17-28, que permite al Rocasa Gran Canaria sumar dos nuevos puntos en la competición liguera.

En el apartado individual, Larissa da Silva fue la máxima anotadora del conjunto teldense con 7 goles, liderando el ataque visitante. En defensa, volvieron a destacar el trabajo de María Zaldúa en el eje central y la inspiración de Silvia Navarro en la portería, claves para sostener la amplia ventaja.

Satisfacción por la victoria

Tras el encuentro, el técnico del Rocasa Gran Canaria, Dejan Ojeda, valoró la actuación de sus jugadoras: «El partido ha ido por donde nosotros queríamos, desde el trabajo en portería y en defensa, y creyendo en las transiciones, sobre todo en el inicio del encuentro. Hemos estado quizá imprecisas en los primeros quince minutos, pero siempre un poco menos que el rival. Puede ser fruto de la falta de competición; ambos llevábamos más de un mes sin competir. Al final nos hemos ido encontrando a nosotras mismas, hemos encontrado el ritmo del partido y la comodidad que ha permitido que todas participaran…».

Con este triunfo, el Rocasa Gran Canaria se sitúa en la tercera posición de la clasificación con 18 puntos, a tres del segundo clasificado y con dos de ventaja sobre el cuarto. El conjunto teldense afrontará este domingo el último partido del año con un atractivo derbi canario ante el Zonzamas Plus Car Lanzarote, que además será retransmitido por Teledeporte y podrá seguirse en directo a través de RTVE Play.