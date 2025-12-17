El San Rafael afianza su liderato en la Primera Categoría de la Liga Insular de dominó

Jornada de sorpresas y grandes duelos en la Liga Insular de Dominó, en la que el San Rafael se afianza como líder de la Primera Categoría. El conjunto del sur de la isla logró un empate en su visita al Socuma, un resultado que le permite seguir en lo más alto de la tabla (6-6).

También fue sorprendente el empate conseguido por el Guaxayra El Pueblo frente al Teror Pito 4, en un encuentro claramente marcado por la igualdad (6-6).

Además, el Costa Maspalomas cayó en casa ante el Santiago Apóstol Gáldar, que escala posiciones en la clasificación (4-8), mientras que el Telde Doble 4 asaltó el feudo del Blanco Tres para continuar su ascenso (5-7).

Por otro lado, Los Canariones tumbaron al RC Victoria en Las Canteras para auparse a la segunda plaza (5-7), y el Dominante Los Castillos se impuso con autoridad al colista Costa Melenera (3-9).

Nuevo, pero conocido líder en la Segunda Categoría

Mientras tanto, en la Segunda Categoría, el Arinaga finalizó la primera vuelta liguera como líder tras vencer a La Concepción (8-4). Por su parte, el debutante y colista Juncal sorprendió al Faro Dunas con una victoria a domicilio (4-8).

Asimismo, el San Porruño perdió su condición de primer clasificado tras caer ante el Victoria Canteras (5-7). En otros encuentros, Los Mocanes se impusieron al Milibar en casa (7-5), mientras que el Arenales cedió ante el Tenoya La Suerte (4-8).