Valor, técnica y resistencia en la primera jornada de la Gran Canaria Pro-Am

La primera jornada de la Gran Canaria Pro-Am Paddle Surf 2025 se disputó este miércoles en la zona del Cícer, en la Playa de Las Canteras, marcada por unas condiciones meteorológicas y de mar especialmente exigentes. Olas de entre 2 y 3 metros de altura, viento fuerte y altamente racheado dirección Noreste y chubascos intermitentes, pusieron a prueba tanto a deportistas como a jueces en esta jornada donde la primera salida se llevó a cabo al mediodía porque el mar impidió durante la mañana el comienzo puntual que estaba previsto a las ocho de la mañana.

"Era muy difícil mantenerse en la tabla porque la ola no terminaba de definirse, con series cruzadas constantemente", señaló el rider español Enrique Pérez, campeón del mundo en la pasada edición de la Pro-Am. El gaditano añadió que "la pérdida de control o un tiempo de recuperación excesivo tras cada maniobra fue muy habitual y esto afecta muy negativamente a la puntuación".

Durante la jornada se disputaron cuatro rondas con la participación de 11 riders. Enrique Pérez logró una victoria holgada en la primera manga frente a Luca Cretto y Joan García Valero. En la segunda salida, el español Iván Puente se impuso con siete puntos de ventaja sobre Andrew Noel. La tercera ronda dejó la mayor diferencia de puntuación del día, protagonizada por el joven brasileño Pedro Veiga frente a los franceses Titouan Pajot y Tom Lafforest.

Las duras condiciones también supusieron un reto para el panel de jueces, habituados a las pruebas más exigentes del APP World Tour, que destacaron el esfuerzo conjunto de organización y competidores, en una jornada de máxima exigencia.

La organización prevé una mejora de las condiciones para mañana jueves, con bajada significativa del viento y del mar, lo que facilitará el desarrolla permitiendo continuar con la competición junior masculina y dar paso a las categorías femenina y Longboard.

La Gran Canaria Pro-Am 2025 cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y entidades colaboradoras. El campeonato puede seguirse a través de www.appworldtour.com y en redes sociales @appworldtour y @grancanariaproam.