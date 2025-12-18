El Unión Gáldar desafía la racha del Almogarén en la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Primera Categoría de Lucha canaria

Mañana viernes por la noche, a partir de las 21.00 horas, el terrero de Vecindario, que espera un lleno hasta la bandera, acoge la finalísima de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha Canaria en su Primera Categoría y que enfrenta a los dos clubes mejor clasificados de la temporada regular, el Almogarén y el Unión Gáldar.

Para Darmo Silva, presidente del Almogarén su club llega a la cita de esta noche «mejor preparados que nunca, nos encontramos muy bien tanto deportiva como anímicamente y vamos a por esa final». En su opinión las claves para decantar la final hacia uno u otro lado va a estar «en los detalles», destacando que ambos tienen «grandes plantillas».

De su adversario destaca que «tienen un equipo en la parte baja más amplio, mientras que en nuestro caso es al contrario, lo tenemos más amplio en la zona alta, esa es la única diferencia».

Dos décadas de espera

En el bando de enfrente, para Rayco Rodríguez, presidente del Unión Gáldar, «llegamos a la final después de una fase regular bastante reñida, con una victoria y una derrota frente al Almogarén, por lo que esperamos una final abierta, al 50% para cada uno». «Los luchadores llegan muy ilusionados y con muchas ganas, ya que en las últimas temporadas, estando en Primera, hemos disputado casi todas las finales, pero hace casi 20 años que no ganamos una final de liga, que parece que se nos resiste».

En cuanto a las claves, coincide con su homónimo en el Almogarén en que espera «una lucha igualada, si no fuera así sería algo sorprendente». «La clave puede estar en el equipo que se ponga por delante, porque el mandador podrá enfrentar en los cruces a los luchadores que a él le interese de su equipo con los del rival», explica.

En su opinión, la gran ventaja del Almogarén es que «es su cuarta final consecutiva, es un equipo que tiene puntales con veteranía y eso en una final puede contar», mientras que los galdenses no disputan una final en la máxima categoría desde hace 11 años. Por contra, su ventaja estriba en que «a juventud, entusiasmo y a ganas no nos va a ganar nadie».

A pesar de que queda algo de papel todavía por venderse, Rodríguez, al igual que Silva esperan un gran ambiente, recordando que hasta las 19.30 horas de hoy se pueden adquirir localidades en las taquillas del terrero de Vecindario, para poder vivir in situ la gran fiesta de la Lucha canaria en la Isla.

Experiencia frente a juventud

CL Almogarén. / LP/DLP

La experiencia de Álvaro e Ismael Déniz, que ya saben lo que es ganar la Liga Cabildo defendiendo los colores del club de Valsequillo, puede ser diferencial en una final en la que los referentes del equipo norteño, Alberto Zamora o Alejandro Mendoza, buscan estrenarse como campeones con el Unión Gáldar, cuya juventud no ha sido un obstáculo para ser los mejores de la fase regular.

En el cuadro galdense hay que destacar la brillante temporada que están haciendo sus destacados, Kiki Ojeda, en su retorno a los terreros tras estar una temporada alejado de ellos y Javier González. Ambos se han colado por méritos propios en el top 15 de los máximos tumbadores de la categoría. A ellos se suma la presencia de su puntal, Alberto Zamora, el quinto máximo tumbador de Primera.

Cristo Hernández y Álvaro Déniz, en el Almogarén son sin embargo, los dos mejores tumbadores de la categoría y está bien apoyado por el destacado B Fran Cazorla que se ha erigido por derecho propio en el noveno tumbador de la máxima categoría.