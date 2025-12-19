Antonio Morales tira de ironía y devuelve a Lope Afonso su dardo

Vuelan los dardos envenenados entre los Cabildos de Gran Canaria y de Tenerife a raíz de la decisión del primero de renunciar a traer la Vuelta a España en 2026, con motivo de la participación confirmada del equipo Israel-Premier Tech, a pesar de su decisión de cambiar de nacionalidad y de nombre y posteriormente ser vendido a la empresa NSN, propiedad del futbolista Andrés Iniesta, pasando a correr bajo bandera Suiza y con el nombre NSN-Never Say Never.

La decisión desató una ola de críticas desde la isla vecina, encabezadas por el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, que catalogó las explicaciones de sus vecinos como «una excusa de mal pagador», dejando entrever que están trabajando para intentar traer en solitario en 2027 la ronda española a su isla, proponiendo un final de etapa en el Teide.

Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en un tono más irónico que de costumbre, recogió esas palabras para devolver un dardo envenenado hacia el vicepresidente del Cabildo de Tenerife: «Me han llegado rumores del señor Lope Afonso relamiéndose las heridas una y otra vez por los distintos medios de comunicación de Tenerife. Lo siento, no quería hacer tanto daño anímico al señor López Afonso, pero como hemos dicho siempre por encima de todo están los derechos humanos, las libertades y no podíamos compartir desde Gran Canaria una Vuelta ciclista que iba a generar aquí confrontación, cierres de carreteras, ..., para eso no íbamos a traer aquí un espectáculo deportivo, lo traemos para que se disfrute de los paisajes y del ciclismo, no para generar enfrentamientos. El Cabildo de Gran Canaria es muy buen pagador y tenemos una muy buena relación con la organización de la Vuelta -Unipublic-. Si el señor Lope Afonso, quiere llevarla a Tenerife solo, como malos pagadores igual les podemos prestar y financiar una parte de los recursos que necesitan para que pueda hacerlo. La idea es que podamos hacerlo juntos, como siempre, unidas las islas, para que tengamos la Vuelta si puede ser en el 2027, mejor».

A pesar de que la decisión del Cabildo no era la esperada por parte de la organización de la carrera, Morales afirmó que en todo momento se ha mantenido «una comprensión, un diálogo fluido y unas relaciones buenas y abiertas entre las dos partes».

Puerta abierta a 2027 o 2028

A falta de confirmación oficial del recorrido de la Vuelta a España en 2027, el propio presidente de los grancanarios se mostró abierto a poder traer la ronda española a Gran Canaria y hacerlo de forma conjunta con Tenerife, aunque todo apunta a que todas las etapas estarían en principio ya repartidas. A pesar de eso se mostró optimista y abierto a intentarlo. Sin embargo, todo apunta al 2028 como el año del posible retorno de la prueba al archipiélago canario, para lo que ya se han producido los primeros contactos.