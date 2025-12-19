Kalani Da Silva y Melania Suárez sobresalen en la apertura del Open LPA Surf City

Olas increíbles y puro espectáculo, así se ha estrenado en la jornada de hoy el Open LPA Surf City 2025, la última prueba de la Liga Pro Surf que va a decidir al campeón y campeona de España 2025. La ola de La Cícer ha ofrecido hoy las condiciones perfectas para que los mejores surfistas nacionales se lucieran con maniobras de infarto que han mantenido la avenida de Las Canteras con numeroso público.

Hoy se ha disputado la primera ronda del campeonato por mangas eliminatorias. En categoría masculina destacaba hoy el canario Kalani Da Silva, mejor puntación global del día, con un 15,50, la suma de sus dos mejores olas que han puesto en pie a los asistentes. Impresionante también el grancanario Moisés Domínguez, que obtenía un 8 con una combinación de dos giros, una de las mejores olas de la jornada. El olímpico Andy Criere y el vigente campeón del título Luis Díaz tampoco decepcionaban y obtenían con eficacia su pase a la siguiente ronda.

En categoría femenina, muy aplaudida la maniobra de la canaria Melania Suárez, que obtenía la mejor nota global de las chicas, un 14,33 manteniendo sus opciones para el título. Espectacular también la ola de izquierda de Adriana Hidalgo con la que la majorera conseguía el pase a la siguiente ronda y la actuación de Enara Palacios, otra de las clasificadas de la jornada.

Tras la competición llegaba la emoción del Open Tag Team, apasionante y novedosa prueba de relevos por equipos que ha mantenido en vilo a todo público en la playa. Los equipos formados por tres surfistas se tiraban al agua por turnos, obligados a dar el relevo a sus compañeros en la arena antes de volver a buscar las mejores olas. Se veían auténticos desafíos sobre el agua unidos a la emoción y rivalidad entre los participantes.

Este sábado se conocerá a los ganadores de esta apasionante modalidad, el Open Tag Team. También se podrá disfrutar de la segunda ronda de las dos categorías, masculina y femenina del Open LPA Surf City 2025. De momento los favoritos mantienen sus opciones para optar al título de campeones.

El Open Lpa Surf City 2025 está organizado por MPG Events, junto a la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing.