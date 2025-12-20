Aythami Artiles le borra la sonrisa al filial del Tenerife.

El Arucas rescató un punto en el descuento ante el Tenerife C (2-2). El filial tinerfeño fue mejor en la primera parte y se marchó con una ventaja mínima al descanso con el tanto de Raúl Gutiérrez. Tras el receso, los de Chus Trujillo se estiraron e igualaron al transformar Asdrúbal un penalti. Pero los visitantes tomaron de nuevo la delantera merced al acierto de Amin. Cuando el choque moría, Aythami Artiles evita el triunfo chicharrero.

El filial del Tete generó las primeras llegadas a las cercanías del área. Y a los 14 minutos tuvo premio. Raúl Gutiérrez cabeceó picado a la red un saque de esquina. El gol dejó tocado al cuadro grancanario, que se mostró dubitativo en la zona defensiva y pudo recibir el segundo tanto momentos más tarde: Edu recibió un servicio a la espalda de la defensa, dribló al portero local y tiró a puerta vacía, pero un defensor llegó a desviar sobre la línea de gol.

Con el paso de los minutos, el Arucas se fue recuperando y tuvo más presencia en campo rival, aunque con escasa profundidad. La oportunidad más clara la tuvo Adrián Arrocha tras una pared con Adrián Hernández, pero su tiro se marchaba rozando la cruceta.

Tras el descanso, el conjunto aruquense dio un paso al frente. Por su parte, el Tenerife C se hizo fuerte en defensa y supo crear peligro a la contra, perdonando Edu el segundo tanto. A la hora de juego, una mano de De la Rosa permitió a Asdrúbal igualar desde los 11 metros. Sin embargo, los de Rayco García no bajaron los brazos y, tras un zurdazo al palo de Gabri desde la frontal, volvieron a ponerse por delante en el minuto 75 gracias al acierto de Amin. Con el 1-2, el Arucas apretó en busca del empate; éste llegaba en el tiempo de prolongación obra de Aythami.