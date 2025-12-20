El fortín de Los Olivos sigue inexpugnable

El Villa Santa Brígida se impuso por la mínima al Mensajero para mantenerse invicto como local en su campo de Los Olivos (1-0), con lo que el conjunto grancanario se mete en la pelea por las plazas de playoff de ascenso en el grupo canario de Tercera RFEF.

El cuadro satauteño dominaba con claridad la primera parte, pero no tuvo éxito de cara a portería. En el segundo tiempo, el equipo palmero igualó las fuerzas, pero Santi Chicha abrió el marcador en el minuto 65 y los pupilos de Darío Ortega se hicieron fuertes en defensa para conservar su ventaja hasta el final.-Los primeros compases fueron de tanteo, con Santi Chicha y Michael buscando tímidamente las primeras opciones para sus respectivos equipos. Sin embargo, con el paso de los minutos, el Villa Santa Brígida se fue encontrando más cómodo sobre el campo y acabó llevando el peso del partido; así, Pablo tuvo la primera opción de gol clara para los locales en el ecuador del primer tiempo, al cabecear al larguero tras un balón colgado desde la derecha.

Pablo volvió a ser protagonista cerca de la media hora al buscar el palo largo con un disparo desde la frontal del área, topándose con una estirada de mérito del guardameta Hormiga. El guardameta de la escuadra palmera poco después volvió a intervenir para solventar un mano a mano ante Santi Chicha. Pese a la superioridad local, el 0-0 inicial se mantuvo al término de una primera mitad que acabó sin nuevas acciones a reseñar por parte visitante.

El segundo periodo arrancó más igualado, con un primer intento alto de Víctor Pros para el Villa y la réplica mensajerista de Pollo a las manos del portero Jonay. Hasta que en el minuto 65, Pablo peinó un servicio en largo hacia la carrera de Santi Chicha, que se plantó en el área y abrió el marcador con un zurdazo a la red.

El 1-0 obligó al Mensajero a dar un paso al frente y a falta de diez minutos para el final Ayoze Placeres rozó el empate al cabecear ligeramente alto un centro desde la derecha; mientras, en una acción similar al lado contrario solo un minuto más tarde, Romero perdonó la sentencia.

Ya en el descuento, Omar Fleitas tuvo la más clara para igualar mediante un lanzamiento de falta lateral, pero Jonay desvió sobre la línea y conservó el triunfo de un Villa que sigue haciendo de Los Olivos un fortín.