El olímpico Andy Criere se luce en una jornada para valientes en el Open LPA Surf City 2025

Las Palmas de Gran Canaria, 20 de diciembre de 2025-. La Cícer ha ofrecido hoy una versión sólo apta para valientes. El Open LPA Surf City ha contado en su jornada de sábado con las olas más radicales del campeonato hasta el momento, lo que ha permitido que los riders se lucieran ante el numeroso público congregado en la avenida de la playa de Las Canteras. Hoy han quedado definidos los cuartos de final masculinos y las semifinales femeninas. También los finalistas del Open Tag Team, la novedosa modalidad por equipos mixtos.

Este sábado se ha disputado la segunda ronda del campeonato de mangas eliminatorias. En la categoría masculina el olímpico Andy Criere se coronaba con la mejor puntuación global del día, un 16.74, demostrando un dominio propio de los mejores riders frente a las olas más radicales. Deslumbrantes también el cántabro Néstor García, que lograba un 15,00 con sus dos mejores olas y el vigente campeón del título Luís Díaz que mejoraba su marca de ayer con un 14,33. El campeón de España Sub18 Moisés Domínguez y el grancanario Kalani Da Silva también surfearon con carácter su pase a la siguiente ronda.

En la categoría femenina ya conocemos a las semifinalistas de este VIII Open LPA Surf City. Mañana, en la primera semifinal se enfrentarán Melania Suárez y Silke Martínez. En la segunda, Enara Palacios y Adriana Hidalgo. La tinerfeña Melania Suárez ha puntuado, por segundo día consecutivo, la mejor nota global de las chicas, un 11,50. Muy destacado también el papel de la vasca Enara Palacios, con impresionantes combinaciones de giros. El público ha sido testigo del alto nivel de las surfistas que han manejado con personalidad la reconocida ola de La Cícer.

El numeroso público asistente ha podido vivir la intensidad de las semifinales del Open Tag Team, la competición por equipos mixtos. Giros extremos, maniobras espectaculares y toda la emoción de las mangas por relevos en las que los participantes debían calcular cada minuto, así como la forma más eficaz de remar hasta la ola. El equipo Fuerteteam, formado por Janina Zeitler, Kalani Da Silva y Kamiele Deraeve y el equipo Los Chopiriders, integrado por Melania Suárez, Hugo Hemerning y Jan Bein son los finalistas que este domingo lucharán por la primera posición de esta intensa modalidad.

El Open LPA Surf City ha recibido hoy la visita de los chicos de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, entidad que trabaja con niños y adolescentes con cáncer y sus familias. Los chicos han disfrutado de la competición en directo y han tenido la oportunidad de conocer de cerca a los mejores surfistas nacionales del momento. También han pasado por las instalaciones del evento en la avenida de Las Canteras los chicos de Trisomía 21, entidad que trabaja con personas con Síndrome de Down, para vivir en directo la disputa de las últimas mangas.

Los asistentes han disfrutado además de la charla de la campeona del mundo Janire González Etxabarri. Cómo es un día a día de esta profesional, qué come antes de competir o en qué consiste uno de sus entrenamientos han sido algunas de las preguntas a la que la deportista ha respondido durante su encuentro con los aficionados.

Este domingo será el turno de las apasionantes semifinales y finales del Open LPA Surf City que decidirá al campeón y la campeona de la Liga Pro Surf 2025. También conoceremos mañana al equipo ganador del Open Tag Team. Mucha emoción y el mayor espectáculo esperan ya para la última jornada del campeonato.