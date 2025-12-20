El Unión Gáldar, campeón de Primera Categoría de Lucha canaria 20 años después

El Unión Gáldar volvió a coronarse 20 años después campeón de la Liga Cabildo de Gran Canaria de Lucha canaria en Primera Categoría. Bajo el mando de Juan Martel, el cuadro galdense se impuso en una final apasionante al Almogarén de Valsequillo, en un duelo no exento de polémica en el tramo decisivo con la eliminación por amonestaciones de Cristo Hernández, Pollo del Callejón VI, en su agarrada con Alberto Zamora, puntal A del conjunto galdense. El luchador del cuadro valsequillero perdía los papeles al ver que no podía ayudar a los suyos cuando tenían la luchada cuesta arriba. Los cebolleros aprovechaban su ventaja para cerrar un triunfo por 12-9 en un terrero de Vecindario lleno hasta la bandera, con 1.600 aficionados poblando sus gradas anoche.

La final arrancaba de la mejor manera para el equipo entrenado por Juan Martel, a quien le salía bien la apuesta por sus primeras sillas. Los galdenses conseguían una ventaja de 4-1. Esto obligaba al Almogarén a asumir riesgos para volver a meterse en la lucha por el entorchado liguero.

La estrategia

Ayoze Ramírez conseguía revertir la situación, llegando el equipo de Valsequillo a igualar la contienda. Así, el duelo encaraba su fase decisiva con un 8-8. La batalla entre Alberto Zamora y Cristo Hernández devolvía la ventaja al cuadro del Noroeste tras la discutida eliminación del bravo luchador del Almogarén, que perdía los papeles al no estar de acuerdo con la decisión del árbitro de apearle de la final por una amonestación (9-8).

Alejandro Mendoza, destacado B del Unión Gáldar conseguía sorprender a Ismael Déniz, puntal C del rival, con dos caderas que dejaban al Pollo de Moya IV fuera de combate y elevaba la renta de los galdense a 10-8.

Con la final cuesta arriba para los de Valsequillo, Alberto Zamora tiraba de estrategia y conseguía eliminar a la gran esperanza de los valsequilleros, Álvaro Déniz, su puntal B, en un duelo en el que se autoeliminaban ambos. El título quedaba a un solo punto para los galdenses (11-9).

El joven Javi González, de 23 años y una de las grandes apuestas de futuro del equipo cebollero, conseguía aguantar el empuje del último luchador en pie del Almogarén, el destacado C Jonathan González, y derribarle para dar la gloria al Unión Gáldar dos décadas después y de paso, obligar a su mandador, Juan Martel a tener que cumplir su promesa y dejar de fumar (12-9).