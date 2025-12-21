La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria contará en su edición de 2025 con una madrina de excepción. La atleta internacional Esther Guerrero Puigdevall, una de las grandes figuras del mediofondo español de la última década, se suma por primera vez a esta emblemática cita de fin de año para arropar la carrera más solidaria de Canarias en su reto de alcanzar los 10.001 corredores.

La olímpica de Gerona, no solo refuerza el carácter deportivo del evento para despedir el año, sino que se sumará a la carrera popular para empujar la marea blanca de miles de corredores/as el próximo 31 de diciembre en las calles de la capital grancanaria.

La presencia de Esther Guerrero es un ejemplo del alcance e impacto de este evento, que cuenta con el respaldo de la élite deportiva y que este año da un paso adelante con importantes novedades, como la incorporación de un 5K competitivo homologado, que convivirá con la tradicional carrera popular, familiar y solidaria. El evento suma en espectáculo con los mejores atletas de España, a la vez que mantiene su espíritu festivo y abierto a todos, dando un salto en su proyección nacional.

La atleta Esther Guerrero, madrina de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

Esther Guerrero es una de las atletas más destacadas del atletismo español, con un palmarés brillante como mundialista y olímpica. En 2025 fue finalista del Campeonato del Mundo en pista cubierta en Nanjing, además de semifinalista mundial al aire libre en 2023 y semifinalista en los Juegos Olímpicos de París 2024. En el ámbito europeo, ha rozado el podio en varias ocasiones, con una cuarta plaza en el Campeonato de Europa al aire libre de Roma 2024 y quintos puestos en el Europeo de pista cubierta de 2021 y 2025, además de varias sextas posiciones en campeonatos continentales en 800 metros.

A nivel nacional, ha sido campeona de España de 1.500 metros al aire libre de forma consecutiva desde 2019, campeona de España de 1.500 metros en pista cubierta en 2019 y subcampeona nacional en 2018. Reúne títulos nacionales en los 800 metros en 2015, 2016 y 2017, campeonatos de España en pista cubierta entre 2015 y 2025 y el récord de España de la milla en pista. Además, su participación como mundialista en Tokio 2025 la ha llevado a lo más alto, afianzándola como una de las atletas más sólidas de la última década.

Esther Guerrero se ha confesado emocionada e ilusionada por formar parte de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, porque además será también su primera vez en la isla. “Pasar la Nochevieja allí, con el ambiente de una San Silvestre, y poder vivir la fiesta que significa ese día con tantos corredores me motiva muchísimo”.

Desde el punto de vista deportivo, la prueba encaja perfectamente en su planificación. “Son cinco kilómetros que me vienen muy bien en ese momento de la temporada, ya que estoy preparando el 1.500 metros. Soy corredora de mediofondo, pero a principio de año estoy haciendo volumen y me gusta correr esa distancia. Creo que va a ser una carrera muy bonita y muy luchada”, explica. Más allá de la competición, Esther Guerrero no esconde su emoción por conocer Gran Canaria. “Tengo muchas ganas de estar en Las Palmas, de vivir el ambiente, el precarrera y el postcarrera con todos vosotros y pasarlo en grande este 31 de diciembre”.

Para ella esta no es una carrera más. “Me llena este propósito 100% solidario y este año, además, con ese objetivo especial por la paz, que va a juntar a miles de corredores, da igual el nivel, desde el popular al amateur hasta quienes corren por hobby o acompañando a su familia” para que “la tarde-noche sea divertida, especial y muy emocionante”.

Esther Guerrero se suma como madrina a la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, que gana aún más fuerza como una gran fiesta del atletismo, la solidaridad y el deporte para todos, despidiendo el año con una edición que promete emoción. La carrera ha asumido el reto de llegar a los 10.001 corredores/as solidarios/as para hacer realidad proyectos de ONGs canarias con grandes deportistas en su línea de salda como el fondista Chema Martínez, que ya ha confirmado su plaza.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del instituto insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad. Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Physiorelax, Cajasiete, Gofio La Piña, Sonocom, Aquabona, Fuzetea y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.