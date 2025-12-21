Benoit Carpentier y Lucía Cosoleto, nuevos campeones del mundo de paddle surf en la modalidad de olas

La sexta edición de la Gran Canaria Pro-Am de paddle surf ha llegado a su fin tras una jornada memorable que quedará grabada en la historia del campeonato. Disputado entre los emblemáticos escenarios de La Cícer y El Lloret, en la playa de Las Canteras, el evento cerró con un día tan espectacular como exigente, en el que el sol acompañó las finales profesionales mientras el océano volvió a mostrar su versión más salvaje.

Olas grandes y complejas, viento del norte y una potente corriente generada por la marea llenando a primera hora de la mañana, pusieron a prueba la resistencia, la lectura del mar y el talento de los mejores riders del mundo. Ante este escenario, el jurado decidió ampliar las mangas a 35 minutos, otorgando mayores oportunidades para encontrar las olas decisivas en una jornada de máxima exigencia.

Benoit Carpentier, intratable

El francés Benoit Carpentier, atleta que ha estado presente en las seis ediciones del campeonato, volvió a demostrar por qué Las Canteras es uno de sus feudos favoritos. En un estado físico excepcional y tras conquistar el título de longboard el pasado miércoles, Carpentier firmó hoy de nuevo una actuación sobresaliente.

IMG_1100 / LP/DLP

En los cuartos de final se impuso con autoridad a un grupo de altísimo nivel formado por el japonés Taka Inoue, defensor del título, el brasileño Felipe Marden, campeón máster de esta edición, y su hermano Mathieu Carpentier. Una de sus primeras olas, con un take-off explosivo, recorrido infinito y giros de manual, le valió un 10 perfecto y dejó clara su superioridad.

En la final, al mejor de cuatro, Carpentier salió decidido a sentenciar desde el inicio, combinando elegancia, potencia y una lectura impecable del mar. El peruano Sebastián Gómez fue de menos a más y logró la segunda posición, mientras que el tercer puesto del podio fue para Mathieu Carpentier. El canario-alemán Moritz Mauch, que había alcanzado la final con una ola épica en el último minuto de semifinales, no pudo repetir la hazaña debido al agotamiento, tras pasar la noche en el hospital por un proceso gripal, finalizando en cuarta posición.

Luchy Cosoleto revalida el título femenino

La final femenina fue un auténtico ejercicio de suspense y emoción, obligando al jurado a extremar la atención hasta el último segundo. La peruana Vania Torres, campeona del mundo ISA, buscaba sumar el título grancanario, mientras que la argentina Luchy Cosoleto, campeona en 2024, luchaba por revalidar su corona.

Torres dominó gran parte de la manga, mientras Cosoleto permanecía durante muchos minutos en cuarta posición, por detrás de las hermanas japonesas Inoue. Sin referencias porque los nervios le impidieron escuchar la megafonía y fiándolo todo a la intuición, la argentina se lanzó a por una última ola decisiva en el instante final. La maniobra resultó magistral: obtuvo la mejor puntuación de la final y se colocó primera, justo con el sonido de la bocina.

Tras una reclamación presentada por Torres y las hermanas Inoue, que no fue aceptada por el jurado, Cosoleto celebró eufórica su segundo título mundial consecutivo: “Ha sido un día increíble. La suerte me ha sonreído en el último minuto. No tuve un buen comienzo y estaba desorientada, pero seguí mi intuición y fui a por esa ola final maravillosa que me ha dado el triunfo”.

Clausura

Pasado el mediodía, la entrega de premios se celebró en el Bocachancla Beach House, donde Björn Dunkerbeck agradeció la participación de los atletas en una de las ediciones más duras que se recuerdan, con registros de olas que alcanzaron los 6 metros de altura.

La Gran Canaria Pro-Am 2025 contó con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Volkswagen Vehículos Comerciales, Imprenta Bordón, Bocachancla Beach House, Poema del Mar Aquarium, Dunkerbeck Windsurf School, Jimmy Lewis, Haiku Sports y 7IFilm.com.