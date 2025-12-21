Fallece Óscar Ruiz, uno de los mitos del trial canario de los años noventa

Adiós a un mito del motociclismo canario. El mundo de las dos ruedas en el Archipiélago se despidió hoy de una de las figuras más relevantes de los años noventa en las pruebas de tierra al conocer el fallecimiento de Óscar Ruiz a los 54 años. El piloto grancanario, que inició su andadura en el mundo del trial en 1977, participó a lo largo de su trayectoria en distintos tipos de pruebas, convirtiéndose en uno de los corredores más importantes de las islas.

A finales de los ochenta, comenzó a competir en Motocross y Rallyes Secretos, retirándose de forma oficial en 1998 después de una carrera impecable en la que también participó en otros eventos como el Slalom o la Resistencia en Asfalto.

Quienes compitieron con Ruiz lo recuerdan como alguien honesto y leal, siempre dispuesto a ayudar a los demás, así como un corredor de mucho nivel que dio brillo al motociclismo en la última década del siglo XX.

Un piloto de gran nivel

En ese sentido, Toni Cabrera, administrador de la página web especializada Motociclismo Canario, corrobora que Ruiz era un piloto de «mucho talento, muchísimo; en cada competición en la que participó siempre estaba en el podio. Su nivel de pilotaje era altísimo». Además, añadió que el piloto actuó siempre como una persona «sencilla, noble y algo tímida, pero muy dedicada a los demás».

De hecho, el propio Cabrera recuerda que el corredor, propietario de la empresa Pinturas Ruiz, que suministraba a todas las casas de coches y motos de la isla, siempre le echó una mano «aportando trofeos en competiciones tanto de motos como de coches. Siempre que necesité algo, él estuvo ahí para apoyarnos en todo lo que pudiera».

«Se va un piloto estupendo»

Al analizar una pérdida de estas características, Toni Cabrera lo resumía de forma elocuente: se marcha una «referencia de nuestro deporte, una enorme persona y un estupendo piloto».

Son muchas las personas que, a través de redes sociales, ya han mostrado sus condolencias por esta pérdida repentina, ya que con su adiós se va un deportista que marcó una época. Descanse en paz.