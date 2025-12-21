El ‘Isla de los Volcanes’, en la máxima categoría nacional

Gran noticia para el automovilismo canario. Una de sus pruebas emblemáticas, el Rally de Tierra Isla de los Volcanes-Trofeo Ciudad de Arrecife, será en la temporada 2026 una de las pruebas puntuables del Súper Campeonato de España (S-CER). De esta forma, la prueba lanzaroteña entra de nuevo en la máxima categoría de los rallys españoles, después de su aprobación por parte de la comisión delegada de la Real Federación Española de Automovilismo, que dejaba establecido el calendario del año que viene. La próxima edición se disputará del 6 al 8 de agosto y será la séptima de las diez citas puntuables establecidas.

El trabajo del organizador del evento lanzaroteño, el CD Evesport que preside José Víctor Rodríguez, se ha visto recompensado con esta subida en el escalafón de los rallys españoles, con el apoyo principal del Cabildo de Lanzarote y de su presidente Oswaldo Betancort, que lleva apostando siempre por este objetivo, ahora confirmado por la Federación Española.

Una gran noticia y alta responsabilidad para el automovilismo canario y sobre todo del lanzaroteño, porque en 2026 se regresa al calendario del S-CER y el Isla de los Volcanes se convierte en el rally más importante de Canarias en el calendario nacional.

Gala de Campeones

En otro orden de cosas, la Federación de Automovilismo de Las Palmas (FALP) cerró sus campeonatos provinciales y certámenes insulares de Gran Canaria de la temporada 2025 con una Gala de Campeones multitudinaria en Valleseco. El auditorio del municipionorteño lució un lleno tanto en sus dos plantas como en los pasillos laterales, que acogieron a alrededor de 300 personas entre deportistas premiados, autoridades, familiares y espectadores.

El acto, conducido de forma sumamente dinámica por Daniel Rosario y Ángel Arencibia, reconoció a los pilotos, navegantes y clubes que terminaron los diferentes campeonatos convocados por la FALP en sus posiciones de cabeza. Más de 190 galardones adornaron el escenario. Todas las modalidades estuvieron representadas: simracing, karting, slalom, rallys de tierra y asfalto, regularidad y montaña.

Uno de los momentos más esperados fue el de la entrega del primer Sombras del Bentayga, el reconocimiento institucional más importante en la historia del organismo que dirige Dani Ponce. Este galardón recayó en la Escudería Drago, la entidad que recuperó las competiciones automovilísticas en Gran Canaria con la primera Subida de Juncalillo, disputada un 20 febrero de 1972. Pepe Monzón, su presidente, y Juan José Alonso, uno de sus miembros fundadores, se encargaron de recogerlo.

Además, la FALP realizó otras dos menciones honoríficas a deportistas que representaron el automovilismo provincial más allá de las Islas: el copiloto Rogelio Peñate, campeón del mundo de WRC3 en 2024 y único canario que compitió en 13 de las 14 pruebas mundialistas de 2025; y Kilian Santana, ganador del Volant RACC.