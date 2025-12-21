El Lanzarote de Ángel López se da un festín a costa del Tamaraceite (5-0)

El Lanzarote arrolló a un Tamaraceite que no tuvo su mejor día (5-0). El conjunto rojillo fue muy superior desde el inicio y no tardó en ponerse por delante, ampliando su renta con otros dos goles antes del descanso. El equipo blanquiazul trató de dar un paso al frente tras la reanudación, pero fueron los de Ángel López quienes se mostraron más acertados de cara a puerta en los compases finales.

El conjunto rojillo se volcó al ataque desde el pitido inicial y, en el primer minuto, dispuso de la primera ocasión tras un servicio al espacio de Pablo sobre Moha, pero Galindo se anticipó para evitar el peligro. Solo un minuto después, en una acción similar con los mismos protagonistas, Moha llegó antes al balón y no perdonó en el mano a mano.

Con ventaja en el marcador, el Lanzarote continuó apretando y presionando alto para dificultar la salida de balón de un Tamaraceite desubicado, que apenas logró rebasar la medular. Así, Nacho disparó alto desde el borde del área, Moha cabeceó fuera un centro de Loukou, y Galindo atajó el intento de Nami.

Insistencia local para acabar goleando

Superada la media hora de juego, la insistencia volvió a dar sus frutos con el gol de Nami, que se internó en el área, recortó a su par y ajustó el balón junto al poste. Además, el 3-0 llegó al filo del descanso tras una recuperación de Loukou en el vértice del área, cediendo para Nami, que solo tuvo que empujar el balón a boca de gol para volver a ver portería.

Iván Martín realizó un triple cambio en el descanso y el Tamaraceite salió a la desesperada en la segunda mitad, teniendo Saúl la ocasión más clara con una falta desde la frontal que desvió Ruymán. Sin embargo, el conjunto conejero supo esperar su momento y amplió diferencias en la recta final gracias al doblete de Ale Fuentes, que primero aprovechó un servicio de Nami y, ya en el minuto 89, firmó el definitivo 5-0 con un disparo cruzado a la base del poste.