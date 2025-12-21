Melania Suárez y Luis Díaz, campeones de las ligas nacionales de surf en Las Canteras

Finales de infarto las que se han vivido hoy en la última jornada del Open LPA Surf City 2025, que ya tiene ganadores. Se trata de los canarios Luis Díaz y Melania Suárez, que no sólo se proclamaban vencedores del campeonato. Este triunfo los corona además como campeón y campeona de la Liga Pro Surf 2025.

Jornada de condiciones espectaculares en lo que a olas se refiere, perfectas para llevar a los surfistas al límite en busca de las maniobras más radicales frente a una avenida abarrotada de gente para seguir en vivo las emocionantes finales del campeonato.

Tras el trámite de la tercera ronda los riders masculinos que se clasificaban para las semifinales eran Andy Criere, mejor nota global de la jornada con un sobresaliente 17,23, los canarios Luis Díaz y Kalani Da Silva y el cántabro Néstor García. Estos tres últimos, además, con opciones para coronarse como campeón de la liga nacional.

Público en pie en la primera semifinal masculina con un Néstor García enorme que prácticamente conseguía su pase a la final con su primera maniobra, un 9.17, ola casi perfecta y la mejor de todo el campeonato. Luís Díaz y Andy Criere ofrecían por su parte en su semifinal un recital de maestría que mantuvo la tensión del público hasta el último segundo. Luís Díaz se catapultaba a la final con una nota global de 12,90, triunfo con el que revalidaba ya automáticamente su título de campeón nacional.

Llegaba la hora de la final masculina con el paseo abarrotado de espectadores. Néstor García y Luis Díaz surfeaban por el primer puesto del campeonato al máximo nivel. Néstor mostró coraje y espectáculo, pero ganó la experiencia y el arraigo de Luís Díaz, impresionante sobre las olas, con una nota final de 15,50, que permitió al grancanario revalidar el título conquistado el año pasado. Tercer lugar para el majorero Kalani Da Silva, que firma un campeonato espectacular y cuarto lugar para el vasco Andy Criere.

Turno de las chicas, la primera semifinal enfrentaba a la tinerfeña Melania Suárez y a la vasca Silke Martínez con triunfo de la canaria que le valía no sólo el pase a la final del campeonato sino además el título de campeona nacional 2025. Enara Palacios obtenía su puesto en la final con un 8.66 frente a una Adriana Hidalgo que demostró maestría puntuando un 8,23 con dos únicas olas.

Olas radicales

Bajo el cielo azul de La Playa de las Canteras y con unas olas radicales se disputó la final femenina del Open LPA Surf City 2025. Manga vibrante entre Melania Suárez y Enara Palacios. Las mejores puntuaciones de ambas llegaron con su tercera ola un 7,35 de Suárez y un 6,33 de Palacios.

Ya coronada como campeona de La Liga Iberdrola 2025, Melania Suárez se hizo con el campeonato canario con una combinación de giros que ponía en pie a los asistentes. La rider tinerfeña volvía a hacer historia en la ola de La Cícer, siendo éste su cuarto título del Open LPA Surf City. Tercer puesto para la canaria Adriana Hidalgo y cuarta posición para la vasca Silke Martínez.

La jornada puso punto y final con la competición del Open Tag Team que ponía 1.500 euros en juego. En este novedoso formato los surfistas demostraron que la competitividad y la amistad van de la mano en este deporte. Resultaba ganador el equipo Fuerte Team compuesto por Janina Zeitler, Kalani Da Silva y Kamiel Deraeve. En segunda posición, Los Chopiriders, integrado por Melania Suárez, Hugo Hemerning y Jan Bein.

El Open LPA Surf City entregaba también el trofeo a la mejor maniobra en categoría masculina y femenina, el Open LPA Challenge, que premiaba a los ganadores con una tabla de surf de Jack Butler Surfboards. Recibían este premio Néstor García y Adriana Hidalgo.

Entrega de premios

Nada más concluir la competición ha tenido lugar la entrega de trofeos con la presencia del presidente de la Federación Española de Surfing, Román Díez, la directora de comunicación del Open LPA Surf City 2025 Laura Cambil, el director deportivo del campeonato, Sergio San Román y el director deportivo del Open LPA Surf City 2025 Vicente Pérez.

“Esta edición va a ser recordada por unas condiciones límites en la ola de La Cícer donde los surferos han demostrado su gran nivel un año más,” aseguraba Vicente Pérez. “Volver a traer una competición por equipos ha sido todo un acierto de cara al espectáculo que han ofrecido los deportistas llegados de toda España llenando la avenida de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria durante tres jornadas consecutivas de intenso surf.”