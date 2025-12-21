Las Palmas C se gusta ante el Tenisca, golea y se cuela en los puestos de Playoffs de ascenso (2-5)

Las Palmas C cierra el año 2025 en puestos de Playoff tras golear en su visita al Tenisca, que se mantiene en zona de descenso (2-5). El filial amarillo, que se adelantó en dos ocasiones antes del descanso, dominó el balón de principio a fin, aunque no fue hasta la recta final cuando logró distanciarse en el marcador para acabar firmando un triunfo holgado. Por su parte, el conjunto palmero llegó a plantar cara en la primera mitad, pero apenas inquietó el marco visitante tras el receso.

El choque arrancó con un mano a mano de Hiromi, solventado por el meta local. Sin embargo, el primer gol no tardó en llegar tras una internada del propio Hiromi, que alcanzó la línea de fondo por el carril diestro y puso un centro raso al segundo palo, donde apareció Aitor para empujar el balón a la red cuando se cumplía el minuto 10.

El Tenisca se repuso con el paso de los minutos y, tras un primer intento desviado de Antonio Samuel, logró igualar el marcador cerca de la media hora gracias a un testarazo picado de Airam Benito a la salida de un saque de esquina. La alegría tenisquista solo duró seis minutos, el tiempo que tardó Las Palmas C en volver a adelantarse con un gol de Gabri Camacho, que aprovechó la falta de contundencia de la zaga blanca.

El cuadro grancanario aprieta el acelerador

Con el 1-2 se llegó al descanso y, nada más arrancar la segunda mitad, Darío puso tierra de por medio tras aprovechar un servicio de Hiromi. A partir de entonces, el filial se mostró más cómodo con el balón en su poder y, después de varios acercamientos con peligro, acabó estableciendo el 1-4 en el minuto 83, obra de Aitor, que remató de primeras un centro de Airam desde la izquierda.

Tres minutos más tarde, Yaya cazó un balón suelto en el área tras un saque de falta lateral de Antonio Samuel para recortar distancias, pero el conjunto amarillo respondió de inmediato con un tanto de bella factura, obra de Robles, que vio al portero adelantado y, desde el centro del campo, ejecutó un lanzamiento preciso para firmar el definitivo 2-5.