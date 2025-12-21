El Panadería Pulido San Mateo salva un buen empate ante el Atlético Paso (1-1)

El Panadería Pulido logró rescatar un punto en su visita al Atlético Paso, que lo intentó con todo y rozó la remontada (1-1). El San Mateo se adelantó pronto en una de sus pocas llegadas claras, lo que obligó al conjunto palmero —dominador desde el inicio— a dar un paso al frente para acabar acosando el marco visitante durante la segunda mitad, aunque solo pudo conformarse con el empate.

El conjunto palmero comenzó mejor, ejerciendo una presión alta y generando la primera ocasión por medio de Gabri Quintero, que fue solventada por el meta visitante. Pese al buen inicio del equipo verdito, fue el cuadro grancanario el que abrió el marcador cerca del primer cuarto de hora, tras un servicio filtrado a la carrera de Sullivan, quien se plantó solo en el área y cruzó el balón para enviarlo al fondo de la red.

A partir de ese momento, las fuerzas se equilibraron y ambos equipos dispusieron de opciones para marcar. Shaheen y Aco perdonaron para sus respectivos conjuntos, aunque la más clara volvió a ser para Gabri Quintero tras un robo en campo contrario, a falta de diez minutos para el descanso. Sin embargo, el atacante se topó de nuevo con la acertada intervención de Gárate, por lo que el 0-1 se mantuvo al intermedio.

Los palmeros le meten una marcha más

Tras el descanso, el Atlético Paso subió una marcha ante un rival que aguardaba su oportunidad para salir al contragolpe. Escudero y Ale Martínez no acertaron entre los tres palos, mientras que el testarazo de Pezzolesi fue desviado por Gárate con una estirada de mérito. Ya en el minuto 73, la insistencia local obtuvo premio con el empate de Alexis, que remató un centro de Guille Roque.

Con el 1-1 en el marcador, los de Maxi Barrera intensificaron su dominio y el Panadería Pulido se vio obligado a replegarse, sufriendo para evitar la remontada. Las ocasiones más claras llegaron en las botas de Alexis, con un disparo al travesaño, y de Guille Roque, con un remate en el área pequeña que salió lamiendo la madera. Pese al arreón final, el marcador ya no se movió.