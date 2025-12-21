El 'Sanfer' se topa con la inquebrantable resistencia del San Bartolomé (0-0)

El San Fernando se topó con la muralla del San Bartolomé y tuvo que conformarse con un empate sin goles que le mantiene en la misma posición de la clasificación (0-0). El combinado de Maspalomas asumió el dominio de la posesión desde el inicio y generó ocasiones durante el tramo inicial, pero con el paso de los minutos el cuadro batatero neutralizó la situación gracias a una defensa sólida, propiciando un partido sin apenas llegadas claras para conservar un valioso punto en una plaza complicada como el Eleuterio Valerón.

El conjunto grancanario mandó desde el pitido inicial y dio el primer aviso a los tres minutos, con un golpeo desviado de Naim. Poco después, Traoré dispuso de la primera ocasión clara al cazar un balón dentro del área, pero no logró rematar en condiciones y el guardameta visitante atrapó el esférico sin complicaciones. Ya en el ecuador de la primera parte, Abián desvió el testarazo de Stephane a la salida de un córner.

Con el paso de los minutos, el Sanfer siguió monopolizando la posesión, aunque perdió claridad en los metros finales, mientras que el conjunto batatero se hizo fuerte en defensa y trató de generar peligro mediante balones largos a la espalda de la zaga, sin éxito. La primera mitad concluyó con un último intento de Joni desde el borde del área, que repelió el portero rojiblanco.

Más corazón que fútbol

Tras el descanso, el San Bartolomé logró equilibrar el desarrollo del juego, juntando líneas para impedir que el equipo sureño generase oportunidades claras de gol, pese a seguir teniendo el balón. Esta dinámica provocó que las ocasiones prácticamente desaparecieran durante buena parte del segundo tiempo.

Pasada la hora de juego, en una de sus pocas aproximaciones del encuentro, el conjunto lanzaroteño estuvo cerca de adelantarse en el marcador gracias a un testarazo de Simón, que encontró la respuesta de mérito del meta Josimar. Por su parte, el recién ingresado Mimi estrelló el balón en el lateral de la red en la única ocasión clara del equipo de Maspalomas, que se volcó con más corazón que cabeza en la recta final, pero no logró alterar el 0-0 inicial.