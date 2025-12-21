Santi Aldama explota ante los Washington Wizards y destroza su récord de anotación en la NBA

Explosión Aldama. Noche de éxtasis para el jugador isleño en la NBA tras firmar un doble-doble de altísimo nivel. El ala-pívot de los Grizzlies vivió una de esas jornadas en las que parece estar hechizado y dejó más que patente su fantástico crecimiento a lo largo de la temporada, a pesar de caer derrotado en casa ante los Washington Wizards, en un partido que se les escapó tras un mal último cuarto (130-122).

No obstante, la actuación del internacional español no defraudó, ya que se convirtió en el gran protagonista de la velada saliendo como parte de la segunda unidad y destrozando su récord de anotación en la mejor liga del mundo al convertir 37 puntos. El exjugador del Canterbury brilló especialmente desde la línea de tres puntos, con más de un 55% de acierto, transformando cinco lanzamientos desde larga distancia, además de un 70% en tiros de dos. Asimismo, añadió 10 rebotes en los casi 36 minutos que estuvo sobre la pista, lo que redondeó un partido monstruoso del jugador grancanario.

De hecho, esos 37 puntos suponen la tercera mejor marca en la historia de la NBA para un jugador español, al igualar el registro de Ricky Rubio. Solo Pau Gasol (46) y Marc Gasol (42) han anotado más que el interior insular en un encuentro de la mejor liga del mundo.

Una campaña al alza

Aunque en sus dos últimos compromisos había anotado 8 y 3 puntos, Santi Aldama continúa evolucionando sin descanso durante esta temporada. Desde el inicio del curso ha ido mejorando sus prestaciones, ya sea como suplente o como titular, dentro de unos Memphis Grizzlies que aún no terminan de encontrar el camino.

Tanto es así que, en la actualidad, el ala-pívot está firmando mejores registros de carrera en puntos, rebotes, asistencias y minutos disputados en la NBA.

El próximo compromiso de la franquicia de Tennessee será en la madrugada del lunes al martes, cuando se mida a los Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander, a partir de las 02:30 horas.