La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike abre inscripciones

La carrera de mountain bike Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike ha abierto este lunes las inscripciones para la próxima edición, que se celebrará entre el 14 y el 17 de mayo de 2026. La prueba, que por cuarto año consecutivo es puntuable para la UCI, estrena la modalidad Half, con cuatro etapas y una distancia de 100 kilómetros. La inscripción, que se puede realizar en la web www.transgrancanariabike.com, contará con una oferta flash durante las primeras 24 horas, que finalizará este martes a las 12:00 horas.

La modalidad All Stages volverá a ser, un año más, la prueba reina de esta Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike con 4 etapas, 160 kilómetros y más de 3.500 metros de desnivel positivo. Los participantes empezarán la competición el jueves, 14 de mayo, con un circuito circular de 21 kilómetros y 841 metros de desnivel positivo en el entorno de la localidad teldense de Lomo Magullo, con un paso por la zona volcánica de Rosiana.

La segunda etapa, que se desarrollará en horario de tarde el viernes, 15 de mayo, será una cronoescalada de 23,5 kilómetros y 608 metros de desnivel positivo con salida desde el Parque Sur de Maspalomas y llegada en el barrio de Ayagaures. Ya el sábado, la prueba se desplazará al Cañón del Águila con la tercera etapa, de 46,1 kilómetros, que pasará por Lomo del Moral, Fortaleza de Ansite y La Sorrueda antes de regresar al Cañón del Águila, donde también estará situada la meta.

La cuarta y última etapa, que se disputará el domingo, 17 de mayo, partirá desde el Parque Sur de Maspalomas con dirección a Ayagaures para después regresar al Parque Sur y adentrarse en la zona de las Cuarterías, entre Maspalomas y Arguineguín. Este día contará con 69,8 kilómetros y 1.665 metros de desnivel positivo.

Nueva modalidad Half

La nueva modalidad Half también está compuesta por cuatro etapas, compartiendo las dos primeras con la All Stages. La tercera constará de 24,2 kilómetros y 164 metros de desnivel positivo, con salida en La Fortaleza de Ansite y llegada en el Cañón del Águila. La cuarta etapa tendrá su salida y meta en el Parque Sur de Maspalomas, con un recorrido que discurrirá por las Cuarterías con una distancia de 34,7 kilómetros y 820 metros de desnivel positivo.

Un año más, la Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike abre las inscripciones para que los ciclistas se puedan apuntar a cualquiera de las cuatro etapas de la modalidad All Stages por separado, así como la posibilidad de hacerlo por paquetes de tres días (viernes, sábado y domingo) y dos días (sábado y domingo).

Asimismo, las e-bike tendrán su espacio el domingo con la etapa reina de 69,8 kilómetros. Los modelos tendrán que ser estrictamente de serie con sistema de pedaleo asistido, una potencia máxima de 250w y un limitador de potencia que corte a 25 kilómetros por hora.

Puntuable para la UCI

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike será, por cuarto año consecutivo, puntuable para la UCI dentro de la categoría S2 por etapas de cross-country marathon. Esto supone que los 25 primeros clasificados obtendrán puntos UCI que dan acceso a las principales competiciones del ciclismo mundial, con 80 puntos para los ganadores de las clasificaciones masculina y femenina.

Las inscripciones abrieron este lunes, 22 de diciembre en la web www.transgrancanariabike.com con una oferta flash durante las primeras 24 horas que finalizará este martes a las 12:00 horas. Además, los participantes residentes en el Archipiélago contarán con un precio especial.

La organización también ofrece la posibilidad de contratar un pack de alojamiento con un precio reducido en la cadena Dunas Hotels & Resorts, patrocinador de la carrera.

La Fred. Olsen Express Transgrancanaria Bike, organizada por Arista Eventos, cuenta con el patrocinio principal de Fred. Olsen Express. Además, recibe el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través de las instituciones Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes, así como del Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas Costa Canaria. Asimismo, la carrera cuenta con el apoyo de las empresas 226ERS, Dunas Hotels & Resorts, Gobik, Emicela, Pepsi, Aguas de Teror, Lorenzo González Automoción, Gofio La Piña, Sonocom, Provital e Inetel.