El Pabellón Rita Hernández de Telde acoge la Copa de España de balonmano 2026

Los días 7 y 8 de febrero de 2026, Telde, municipio de la isla de Gran Canaria, será la sede de la III edición de la Copa de España, fruto del acuerdo alcanzado entre la Real Federación Española de Balonmano, junto a la Federación Canaria de Balonmano, con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el ayuntamiento teldense. Los partidos se disputarán en el Pabellón Rita Hernández.

Una vez concluida la primera vuelta de División de Honor Masculina, los cuatro equipos clasificados para el torneo son: Barça como campeón de invierno; Dicorpebal Logroño La Rioja, segundo en la tabla clasificatoria con 21 puntos; empatado a puntos, pero con peor golaveraje particular, Irudek Bidasoa Irún; y por último el Recoletas Atlético Valladolid que, tras su triunfo en Nava de la Asunción, deshizo el sueño de Fraikin Granollers. que sucumbió en Ciudad Real, y Bathco Torrelavega, al que no le sirvió la victoria en Guadalajara.

El Barça, líder invicto en la máxima categoría, se presenta como el rival a batir, dado que monopoliza el palmarés de la Copa de España al haber alzado dos veces el trofeo: la primera en Irún y la segunda en Lanzarote.

La Copa de España se disputa bajo un formato de Final a cuatro, disputando las semifinales el sábado 7 de febrero, y la gran final el 8 de febrero, domingo. Y todos ellos en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde.

La Minicopa de España juvenil, en juego

Y de forma paralela se celebra la Minicopa de España, en la que participarán los conjuntos de categoría juvenil de los clubes clasificados para la Copa de España.

El torneo replica el formato de competición de la Copa de España, incluyendo un partido por el tercer y cuarto puesto que tendrá lugar en el Pabellón Insular Antonio Moreno de Telde. El resto de compromisos –semifinales y final– se celebrarán en el Pabellón Insular Rita Hernández.

Próximamente conoceremos la fecha de celebración de los sorteos, tanto de la Copa de España como de la Minicopa de España, al igual que comunicaremos el canal de venta de entradas para que todos los aficionados tengan la oportunidad de adquirir sus entradas y disfrutar así de la primera competición oficial que se dispute después del Campeonato de Europa 2026, donde los Hispanos se presentan como una de las selecciones referentes.