Ajack Malual, potencia en estado puro para el ataque del Olímpico

Potencia y juventud en estado puro. El Emalsa Gran Canaria se refuerza con una auténtica fuerza de la naturaleza, la opuesta italiana, con ascendencia sursudanesa, Ajack Malual (22 años y 1,86 metros), quien a pesar de su juventud, ya sabe lo que es conquistar la CEV Cup.

Formada en su Italia natal, en las filas del Argentario Progetto VolLei, prosiguió su trayectoria en el Unet E-Work Busto Arsizio, Futura Giovani Busto Arsizio y Delta Despar Trentino, antes de iniciar su periplo universitario por Estados Unidos, que le llevó a defender los colores de las Universidades de Chaminade, Tennessee y Maryland.

Fichaje de lujo mirando a la Copa de la Reina

En su palmarés además de la CEV Cup conquistada en el curso 2018-19, cuenta con un título en la NCAA II-Pacific West Conference, dos bronces en la Copa de Italia, un título de la Italian Serie B2 Group C y una plata en el World Champìonships U19.

Juan Diego García cuenta de cara a la Copa de la Reina de Tenerife, con la incorporación de una jugadora muy física, zurda, que ya ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección transalpina. Se trata de una jugadora llamada a marcar diferencias en la Liga Iberdrola, un seguro de vida en la red a la hora de cerrar los sets.