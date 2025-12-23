La Carlos Gimeno High Diving Cup, protagonista de la semana grande de saltos del Metropole

El Club Natación Metropole acogió hoy la presentación de la Metropole High Diving & Diving Week 2025, una de las citas más emblemáticas del salto internacional, que este año alcanza su 44º edición y que incorpora, como principal novedad, la Carlos Gimeno High Diving Cup, la primera competición de exhibición de saltos desde gran altura – veinte metros – que se celebra en Canarias.

Esta prueba, impulsada y financiada por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, dirigida por Poli Suárez, se disputará los días 27 y 28 de diciembre e incorpora el high diving al programa de una competición con más de cuatro décadas de historia.

El acto contó con la participación del viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso; del saltador internacional Carlos Gimeno, anfitrión e impulsor de la High Diving Cup; del laureado saltador Nicolás García Boissier; y de la vicepresidenta del Club Natación Metropole, María Luisa Martínez.

Durante la presentación, Ángel Sabroso destacó que “es la primera vez que se realiza una competición de estas características en Canarias, con saltos desde veinte metros de altura y con la participación de saltadores y saltadoras de distintas partes del mundo”. El viceconsejero subrayó que “esta iniciativa nace tras una apuesta directa del consejero, Poli Suárez, que, tras hablar con Carlos Gimeno, se convierte hoy en una realidad y con vocación de continuidad”, y celebró que se fomente esta nueva modalidad “en un club referente como el Metropole, que ahora conecta con un nuevo público gracias al high diving”.

Un sueño cumplido

Por su parte, Carlos Gimeno reconoció que “estar presentando esta competición es un sueño, porque he luchado mucho para que el high diving se celebrase en Canarias”. El saltador, actual número uno del mundo en esta especialidad, afirmó sentirse “muy ilusionado” ante una cita “histórica, que nunca se ha hecho aquí”, e invitó al público a disfrutar especialmente de la jornada del domingo, “el día fuerte de la competición, con muchos de los mejores saltadores del mundo y un auténtico espectáculo”.

En la misma línea, Nicolás García Boissier expresó que “es un honor enorme que el club de toda mi vida haya decidido dar mi nombre al evento con más años de historia de los saltos en nuestro país y a uno de los más importantes en la historia de este deporte”. El doble olímpico canario destacó además “el salto de calidad considerable respecto al año pasado”, subrayando la participación de toda la selección española y la presencia de “cuatro medallistas mundiales entre categorías júnior y absoluta, tres campeones de Europa y tres deportistas olímpicos en París”, lo que, a su juicio, “refuerza el nivel de una competición que sigue creciendo sin perder su esencia”.

Por último, la vicepresidenta del Club Natación Metropole, María Luisa Martínez, puso en valor la trayectoria del club y la evolución del evento. “El Metropole celebra este año el 44º Open Internacional de Saltos, el más antiguo de España, que además pasa a denominarse Nicolás García Boissier Diving Cup, en homenaje al mejor saltador de la historia de Canarias”, señaló, destacando que “la incorporación del high diving conecta la tradición del club con nuevas modalidades y nuevos públicos”.

Participación

La Carlos Gimeno High Diving Cup reunirá a veintidós saltadores de alto nivel, distribuidos en tres categorías: profesional masculina, profesional femenina y freestyle. La competición se desarrollará como una exhibición deportiva con saltos desde una plataforma provisional situada a veinte metros de altura.

En categoría profesional masculina participarán, entre otros, Davide Baraldi, Jucelino Junior, Manuel Halbisch, Andrea Barnaba, Robin Georges, Tim Thesing, Guillermo Garrido, Pablo Morales, Alberto Devora y el propio Carlos Gimeno. En categoría femenina competirán saltadoras de primer nivel internacional como Elisa Cosetti, Maika Halbisch, Nelli Chukanivska, Lisa Faulkner y Yara Schnyder, varias de ellas con podios internacionales y medallas europeas. La modalidad freestyle contará con especialistas como Rainhard Riede, Samuel Feliz, Robin Georges, Gael García y Nicolas Labaste.

La jornada del sábado incluirá entrenamientos oficiales y exhibiciones, mientras que el domingo se celebrará la competición principal, con finales en las tres categorías y la entrega de trofeos