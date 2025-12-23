La Euro Tour de orientación llega por primera vez a Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria acogerá por primera vez la LPA City Race Euro Tour, una cita de referencia en el calendario internacional de la orientación urbana que situará a la ciudad en el circuito europeo de esta disciplina y permitirá comenzar el año combinando deporte, patrimonio histórico y turismo activo en los barrios de Vegueta y Triana, tras el impulso deportivo generado por el GCOM.

La capital grancanaria da un nuevo paso en su proyección deportiva e internacional con la llegada de la LPA City Race Euro Tour, convirtiéndose en la primera ciudad de Canarias en formar parte de este consolidado circuito de orientación urbana. Como principal novedad, el evento apuesta por una carrera larga urbana, diseñada con distintos niveles de dificultad, lo que permitirá la participación tanto de personas que se inician por primera vez en la orientación como de corredores y corredoras de alto nivel competitivo. La programación incluye una categoría familiar y de promoción, pensada para acercar esta disciplina a nuevos públicos, así como categorías más exigentes dirigidas a deportistas experimentados.

200 corredores de 18 países

La LPA City Race Euro Tour forma parte de un circuito de referencia que recorre algunas de las ciudades más emblemáticas de Europa. En este sentido, la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, ha señalado que “es especialmente importante para la ciudad acoger eventos con una proyección internacional y un marcado carácter europeo como el Euro Tour, que se celebra en ciudades como Múnich, Varsovia, Bucarest o Tblisi. Formar parte de este circuito permite proyectar y exportar la imagen de Las Palmas de Gran Canaria a numerosos rincones de Europa”.

La prueba contará con la participación de cerca de 200 corredores y corredoras procedentes de 18 países diferentes como Canadá, Alemania, Países Bajos, Ucrania, Estados Unidos y Hungría. Esta amplia representación internacional consolida el evento como un escaparate deportivo y turístico de primer nivel para la ciudad. En relación con los datos de participación, Campoamor ha destacado que “para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria es fundamental contar con eventos deportivos tan diversos como la orientación”, asegurando que “nuestro camino junto a este deporte lleva muchos años alineándose y pone de manifiesto la importancia que damos a todas las disciplinas deportivas, tanto a las de mayor visibilidad como a aquellas que, siendo más de nicho, aportan un gran valor deportivo, educativo y social”.

La concejala también ha subrayado especialmente la participación femenina -un 40% de las personas participantes son mujeres- a lo que ha querido darle valor señalando que “desde el Ayuntamiento promovemos que las competiciones incorporen medidas para que haya un mayor equilibrio, garantizando la participación de todo tipo de perfiles, tanto masculinos como femeninos, así como personas con algún tipo de discapacidad”.

La celebración de la LPA City Race Euro Tour supone un hito para Las Palmas de Gran Canaria y refuerza su apuesta por el deporte al aire libre, la puesta en valor del patrimonio urbano y la atracción de eventos internacionales. Además, la máxima responsable del área de Deportes ha indicado que “finalizamos el año con una carrera popular e iniciamos el 2026 apostando por el deporte, la proyección exterior y la dinamización de la ciudad”.