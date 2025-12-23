Ocho nacionalidades y una Navidad en el deporte canario

Un año más, la Navidad irrumpe en los hogares de todos los grancanarios. Unas fechas que invitan a reunirse en familia, en torno a una buena comida. Reencuentros esperados durante el resto del año y en el que los deseos de paz y amor parecen contagiar los corazones de todos, en todos los rincones del mundo. A pesar de ciertas similitudes, no en todos los países se viven estas fiestas de la misma manera. Un claro ejemplo lo encontramos en el caso de los deportistas extranjeros que actúan en los diferentes clubs profesionales y semiprofesionales de la Isla. Cada uno de ellos las disfruta de forma diferente.

Si algo caracteriza a Gran Canaria es el alto nivel competitivo de todos sus equipos en una infinidad de deportes, comenzando por la UD Las Palmas. El conjunto amarillo se convierte en referente en la Isla, en lo deportivo y lo social. A pesar de que este año ha vivido una dolorosa caída de Primera a LaLiga Hypermotion. Nadie le hace sombra al deporte rey y a una institución que en los buenos y en los malos momentos sigue siendo el equipo de todos los grancanarios.

Nico Benedetti, en Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Entre esos deportistas extranjeros que viven sus primeras Navidades en la Isla se encuentra el colombiano Nico Benedetti, incorporado hace solo una semana al proyecto de la UD. El Poeta afirma que su primer recuerdo de las Navidades es el de estar «con la familia y recibiendo los regalos de Papá Noel». «En estas fiestas en Colombia se acostumbra a comer buñuelos y natillas, dos platos muy típicos que no pueden faltar», desvela.

Al igual que en España, Benedetti afirma que el año se despide también «comiendo las 12 uvas y pidiendo 12 deseos por cada una de ellas». Pero lo más importante en estas fiestas «es estar con la familia celebrando tanto el 24 como el 31 de diciembre». «Y comiendo mucho», recalca el cafetero. Para el venidero 2026, «tener mucha salud y lograr el ascenso para la UD en junio» son los deseos que pedirá este 31 de diciembre el colombiano.

Bea Novoa, en un entrenamiento con el Heidelberg Volkswagen. / CD Heidelberg

De la UD, al Granca

Del césped del Gran Canaria aterrizamos en el parqué del Arena, cambiando la pelota de fútbol por el balón naranja. El Dreamland Gran Canaria es el otro gran referente del deporte insular. En el caso de los claretianos, su nómina de extranjeros también resulta amplia. Un total de diez jugadores de la plantilla proceden de fuera de España. Entre ellos destaca la presencia de Kur Kuath, el primer sursudanés en la historia de la entidad.

«Acostumbramos a despedir el año con ropa interior amarilla y si quieres abundancia tomas lentejas» Bea Novoa — CD Heidelberg - Chile

El gigante africano admite que sus primeros recuerdos relacionados con estas festividades «son los de ir a misa con mi familia por las mañanas, y luego pasar todo el día con ellos». Dentro de esa pluralidad de manjares típicos de las Navidades, el jugador del Granca recuerda con nostalgia que en su familia «hacemos unas galletas de jengibre, con una receta que ha ido pasando de generación en generación, y nos las tomamos acompañadas con una taza de té».

Al contrario que en España, Kuath admite que en su caso «no tenemos ninguna tradición en concreto para despedir el año». «Solo estamos todos juntos escuchando la cuenta atrás», relata. De cara al 2026, el pívot claretiano tiene claro su deseo, todo un clásico de estas fechas: «Mucha salud para todos».

La isla del voleibol

Si hay un lugar en España donde el voleibol ocupa un lugar relevante en el panorama deportivo es Gran Canaria. Dos equipos masculinos y tres femeninos compiten en la División de Honor. Dentro de la legión de extranjeros que militan en la élite del vóley sobresale el nombre del galáctico de la Superliga, el cubano nacionalizado italiano Osmany Juantorena, el quinto mejor jugador del planeta.

«Los buñuelos y las natillas son dos platos muy típicos que no pueden faltar nunca en Navidades» Nico Benedetti — UD Las Palmas - Colombia

Recuerda el receptor de los amarillos «estar de chiquito en Cuba con mi familia y tratábamos de poder comer un pollito, o un pavo para comer todos juntos y después mis tíos y mis primos nos traían chocolaticos para todos los niños». Gran parte de su trayectoria deportiva al más alto nivel ha transcurrido en Italia, donde recuerda que en estas fechas tan señaladas «hay gente que prefiere comer pescado, otros prefieren comer el pavo, depende de la zona del país y de la tradición que tenga cada familia». «Normalmente el 24 se suele comer afuera y el 25 almuerzan todos juntos en familia», relata el cubano-italiano.

Reconoce Juantorena que por lo que ha visto hasta el momento en la Isla, no hay una gran diferencia, «aunque las Navidades empiezan ahora, pero mis compañeros me han comentado que aquí tanto estas fechas como el Carnaval son una locura». «Todo está muy iluminado y es muy bonito, y siento que aquí son unas fiestas muy sentidas, al igual que allá», admite.

Osmany Juantorena posa sonriente en la grada de su nuevo hogar, el Gran Canaria Arena. / José Carlos Guerra

Recuerda Osmany que la despedida del año en Italia en vez de comer las 12 uvas se toma «un platico de lentejas, porque la tradición dice que te aportan salud y dinero». «Este año voy a probar la tradición de España, porque voy a pasar las fiestas aquí con mi familia y voy a probar las uvas», desvela.

«En Cuba todo es más fiesta, se hace un cuesco –semilla o hueso grande de ciertas frutas como el mamoncillo (anoncillo) y la chirimoya, especialmente cuando es grande, y en tiempos de escasez se han preparado platos con estas semillas molidas que imitan el sabor de los frijoles–, se pone música, hay cerveza y todo es algo más callejero, es lo mismo que aquí, pero con 27 grados», concluye.

«Este año quiero probar la tradición española de las 12 uvas con las campanadas de Nochevieja» O. Juantorena — Guaguas - Cuba-Italia

Para el próximo años 2026, el galáctico del Guaguas pide poco: «Prosperidad para toda mi familia y para mí y muchos éxitos, porque teniendo salud y suerte lo demás viene con sacrificio».

Sin cambiar de deporte, Bea Novoa, la receptora chilena del Heidelberg Volkswagen, vigente campeón de la Liga Iberdrola, rememora que su primer gran recuerdo de las Navidades es «estar en una mesa enorme, comiendo con toda mi familia». «Me acuerdo de las botas que ponía mi mamá con nuestros nombres y teníamos un árbol enorme, de unos dos metros», añade.

En Chile, la comida más típica «suele ser un pollo o una carne al horno, o asado, con muchas ensaladas y papas duquesas, una especie de puré que se hace bolitas y llevándolo al horno; quedan increíbles, crocantes por fuera y como un puré por dentro». Tampoco faltan en su mesa «frutillas con crema, con la forma de un árbol de Navidad, y las galletas con muchos colores», señala la chilena.

Uno de los puestos habilitados durante estas navidades. / Rafa Cerpa

Para despedir el año, en su país sustituyen las uvas por «ponerse ropa interior amarilla». «Si quieres abundancia debes comer lentejas; y si quieres viajar tienes que salir con una maleta para dar una vuelta a la manzana», relata Novoa.

Para 2026 desea «mucha salud para mi familia y que se cumpla todo lo que se propongan, pero sobre todo que sigan unidos como cada año, en lo personal espero tener muchas cosas bonitas en el deporte, muchas victorias y espero que salgamos campeonas de liga y crecer como jugadora».

Marina Scherer, en un partido con Alianza Lima. / Alianza Lima

Mientras, la directora de orquesta del Emalsa Gran Canaria de voleibol, Marina Scherer, afirma que el primer recuerdo que le sobreviene de sus Navidades en Brasil es el de «toda la familia reunida el 24 de diciembre y el intercambio de regalos». En la mesa no puede faltar «un pavo horneado, la comida más típica en la mayoría de los hogares». En la misma línea que sus compañeros de deporte, Juantorena y Novoa, reconoce que despide el año «tomando lentejas». En sus deseos para el próximo año, la armadora brasileña pide «salud, paz, amor y buenos logros».

«El primer recuerdo que tengo es el de ir a misa por la mañana y celebrarlo todos juntos a la noche» Kur Kuath — Dreamland Gran Canaria - Sudán del sur

Por su parte, el internacional mexicano del Bus Leader San Roque, Mauro Fuentes, echando la mente atrás, recuerda que el primer recuerdo que le viene de las Navidades es «pasando las fiestas en un rancho en el que se reúne toda mi familia materna». «La imagen que me viene es la de estar todos juntos abriendo los regalos, comíamos y lo pasábamos todos muy bien», comenta con añoranza.

Imposible no recordar con nostalgia «el pavo al tequila que cocinaba mi abuela materna, que en paz descanse, que era una receta de pavo desmenuzado con condimentos, relleno de carne de ternera y algunas otras cosas y también tequila, que le quedaba increíble». Esa receta se la trasladó a su hermano mayor que ahora se encarga de replicarla cada Navidad.

Al igual que en España, el año se despide «tomando las uvas, al ritmo de las campanadas, haciendo una cuenta regresiva». «Cada uva suele corresponderse con un deseo, salud, amor, felicidad, dinero,...», explica el receptor azteca.

En la misma línea que el resto de compañeros, Fuentes pide como deseo para 2026 «salud, tanto física como mental y seguir disfrutando con lo que hago, que es comunicar a través de las redes sociales el juego del voleibol, disfrutar también como entrenador y jugador, seguir teniendo amistades y que sea un 2026 lleno de alegrías, felicidad y prosperidad, tanto para mí como para todos».

Jan Andrysek. | | / MOLINA SPORT

Hockey por partida doble

Cambiando de deporte, Jan Andrysek, tricampeón de Europa con el Molina Sport de hockey línea afirma que el primer recuerdo navideño de su infancia en la República Checa viene marcado por «la nieve y por estar con la familia cantando junto al árbol de pequeño».

«Nosotros no despedimos el año con uvas, directamente pasamos a brindar con champán» Jan Andrysek — Molina Sport - República Checa

La comida que no faltaba nunca en su mesa durante las fiestas era «una sopa de pescado, que reconozco que a mí no me gustaba demasiado, y de segundo plato solía haber pescado con una ensaladilla rusa y con muchos dulces caseros típicos de esta temporada».

«Nosotros no despedimos el año con uvas, directamente bebemos champán (risas), aunque se trata de una tradición que tienen aquí que me parece bastante guapa», admite el campeón del mundo. En cuanto a las reuniones durante las fiestas, asegura que «la Nochebuena es más familiar y la Nochevieja la gente sale más de fiesta con los amigos, un poco como aquí». Su deseo para el próximo año pasa «por seguir haciendo historia con el equipo, vivir el sueño en Gran Canaria de poder seguir jugando al hockey línea de forma profesional».

Por su parte, Martina Baigorria, jugadora argentina de la UD Taburiente de la División de Honor de hockey hierba, reconoce que su primer recuerdo navideño es el de ver a toda la familia reunida. Encima del mantel navideño no pueden faltar los «sándwiches de miga, asado, empanadas y vitel toné –carne de vaca acompañada de una salsa con mayonesa, lomitos de atún, caldo de carne, anchoas y alcaparras–». Apunta que no existe la tradición de las 12 uvas y se despide el año «brindando todos juntos». De la Nochebuena destaca «la tradición de abrir los regalos después de contemplar los fuegos artificiales». Su deseo para 2026, «mucha salud para las familias».

Martina Lang. / La Provincia

Por último, la también argentina Martina Lang, jugadora del Rocasa de balonmano femenino e internacional con su país de nuevo cuño, tiene como primer recuerdo navideño «estar en casa con mi familia, armar el árbol todos juntos y escribir con mi hermana las cartas para Papá Noel». En cuanto a la comida, afirma que se decantan por «hacer varios platos fríos, porque hace mucho calor para estas fechas allá, pero yo creo que lo que no puede faltar nunca es el vitel toné que en mi familia la solía hacer siempre mi abuela».

«Como allá hace mucho calor optamos por platos fríos y lo que no puede faltar es el vitel toné» Martina Lang — Rocasa - Argentina

«A las 12 del 31 de diciembre, mucho brindis, abrazos y deseos para el año próximo, lo más importante y especial de estas fechas siempre es compartirlas con familia y amigos», relata. «Para 2026 deseo salud antes que nada, para mí y toda la gente que quiero, y si todo viene acompañado de algún título con el equipo, mucho mejor», concluye la argentina.