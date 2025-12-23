La San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria ya tiene más de 50 nacionalidades y corredores solidarios/as de los cinco continentes

Aún con unas horas de inscripción por delante, la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria 2025 entra en su recta final batiendo récords con 55 nacionalidades confirmadas entre sus corredores/as solidarios. Este 31 de diciembre, la carrera más solidaria de Canarias ya se ha convertido en la edición más internacional, con sansilvestreros/as de todos los rincones del planeta en su línea de salida.

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Bielorrusia, Brasil, Gran Bretaña, Brunéi, Canadá, China, Cabo Verde, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca o República Dominicana son solo algunos de los orígenes de los corredores/as de este 2025, que volverán a reunir en un mismo evento toda clase de culturas y lenguas para enriquecer estos últimos kilómetros del año.

Australia, República de Eslovaquia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Lituania, Marruecos, México, Noruega, Polonia, Portugal o Puerto Rico, Chile, Colombia, Palestina, Turquía, siguen sumando en la lista internacional de participantes de esta edición, que en este 2025 asume el reto de llegar a los 10.000 participantes.

La carrera más solidaria de Canarias y la tercera San Silvestre más multitudinaria de España pondrá el broche a 2025 con corredores/as también de Rumanía, Hungría, Grecia, Rusia, Salvador, Suecia, Suiza, Sierra Leona, Ucrania, o Venezuela, entre otras nacionalidades.

Repiten por detrás de los españoles como la comunidad más abundante los alemanes/as, británicos e italianos, además del grupo de europeos creciendo este año la presencia de franceses, holandeses, y noruegos. Además, también habrá una nutrida representación de todas las regiones de España, con participantes de Baleares, Cataluña, Madrid, Málaga o Palencia, entre otras comunidades, además de varias de las islas del archipiélago.

Este año la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria dará un salto de nivel estrenando su nueva modalidad élite, 5 kilómetros para los más rápidos/as que promete espectáculo para maximizar el alcance del evento y abrir boca en una tarde llena de emoción en la capital isleña.

Además de la multitudinaria prueba popular de 6 kilómetros, accesible para todos, incluidas las familias y las mascotas, y la modalidad Kids, este año como novedad la San Silvestre crece con una modalidad de 5 kilómetros homologada por la Real Federación Española de Atletismo y dentro del calendario internacional de atletismo para participantes que corran a 3 minutos 10 segundos en categoría masculina y 3.40 en chicas. Esta nueva modalidad es una prueba "de la élite del atletismo", con salida a las 15:30 horas, antes de la carrera de los niños.

Esta nueva modalidad se suma a otras novedades de esta edición, que pisa el acelerador para tres semanas que serán un no parar de anuncios y sorpresas.

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria repetirá en su circuito habitual con salida frente al Parque Doramas y su compromiso solidario, con un convenio de colaboración con varias ONGs que transformarán el 100% de la recaudación de las inscripciones en proyectos sociales en Canarias.

La carrera cierra el año mejorando en su objetivo medioambiental, con medidas ya consolidadas como las camisetas recicladas, dorsales reutilizables y la gestión responsable de los residuos, transformando materiales reciclables en trofeos, además de nuevas estrategias de reducción de plástico y de huella de carbono.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad. Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Sloan, Cajasiete, Fitness Park, Gofio La Piña, Sonocom y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.