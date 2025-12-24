Gáldar celebra el regreso del título grancanario de lucha canaria tras 20 años de espera

El municipio de Gáldar volvió a situarse esta semana en el centro de la lucha canaria tras el reciente éxito del Club de Lucha Unión Gáldar, que se proclamó campeón de la Primera Categoría de la Liga Cabildo de Gran Canaria. El Ayuntamiento organizó un acto institucional para rendir homenaje al equipo, que recupera para la ciudad el título más importante del ámbito insular después de 20 años sin lograrlo.

La recepción oficial tuvo lugar en el salón de Plenos de las Casas Consistoriales, donde el trofeo fue el principal protagonista de una jornada marcada por el reconocimiento institucional, el orgullo colectivo y la reivindicación del valor del deporte autóctono.

Un reconocimiento institucional al esfuerzo colectivo

El acto estuvo presidido por el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa Monzón, acompañado por el concejal de Actividad Física, Deporte y Salud, Ancor Bolaños Delgado. También asistieron el presidente del club, Rayco Ramírez, y Agustín Arocha, director de Relaciones Institucionales del Grupo Ybarra, entidad que respalda al club desde hace cinco temporadas.

Durante su intervención, el alcalde subrayó que el triunfo va más allá de lo estrictamente deportivo. Destacó el papel que han desempeñado directiva, cuerpo técnico y luchadores en la defensa de los colores del municipio y en la preservación de una tradición profundamente arraigada en la identidad canaria. Para el regidor, el éxito del Unión Gáldar forma parte de la historia reciente del municipio y es reflejo de una implicación sostenida en el tiempo.

El valor de la recuperar la estructura competitiva

Uno de los aspectos más destacados durante el acto fue el recuerdo del cambio de rumbo experimentado por la lucha canaria en los últimos años. El alcalde hizo referencia a la apuesta coordinada entre el Cabildo de Gran Canaria, la Federación Insular de Lucha Canaria y los ayuntamientos, que permitió recuperar una estructura competitiva sólida con ligas en Primera, Segunda y Tercera Categoría.

Esta reorganización, impulsada hace aproximadamente cuatro años, ha contribuido a reactivar el interés social por el deporte vernáculo, a fortalecer las canteras, a devolver protagonismo a los terreros de lucha y a mejorar la sostenibilidad económica de los clubes. Un contexto que ha sido clave para que entidades históricas como el Unión Gáldar vuelvan a competir al máximo nivel.

Apoyo municipal al deporte base

Por su parte, el concejal Ancor Bolaños puso el acento en el trabajo conjunto de los clubes de lucha del municipio, resaltando su compromiso y cohesión. Reiteró el respaldo del área de Deportes al fomento de la base, considerada fundamental para garantizar el futuro de la lucha canaria y la aparición de nuevos referentes locales.

El papel del patrocinio y la estabilidad del club

En representación del Grupo Ybarra, Agustín Arocha expresó la satisfacción de la entidad por formar parte de un proyecto que ha demostrado constancia y compromiso. Subrayó el esfuerzo de la presidencia del club para alcanzar un objetivo que durante años parecía lejano y confirmó la continuidad del apoyo al equipo.

La estabilidad institucional y económica es uno de los factores que explican el crecimiento del Unión Gáldar en las últimas temporadas, un aspecto clave en un deporte donde la planificación a medio y largo plazo resulta determinante.

La cantera, clave para el futuro de la lucha canaria

El presidente del club, Rayco Ramírez, definió el título como una “inyección de energía” para el conjunto galdense, pero insistió en que el éxito no debe hacer perder de vista el trabajo de base. Remarcó la necesidad de seguir apostando por la formación de jóvenes luchadores, la existencia de referentes cercanos y el esfuerzo constante en las categorías inferiores.

Un triunfo con dimensión cultural e identitaria

La conquista de la Liga Cabildo de Gran Canaria devuelve a Gáldar al primer plano de la lucha canaria y refuerza su papel como referente histórico y cultural. El título no solo premia una temporada brillante, sino que simboliza la resistencia y la vigencia de una tradición profundamente ligada a la identidad de Canarias.

Con este reconocimiento institucional, el Ayuntamiento pone en valor un logro que trasciende el terrero y que conecta pasado, presente y futuro de uno de los deportes más representativos del Archipiélago.