Pedro Peñate, Dakar Legend: «Este año tenemos el coche que más corre, pero no voy a ir a matarme»

¿Qué cambia en esta nueva edición del Dakar con respecto a las 12 anteriores que ha vivido?

Recientemente, se me reconocía Dakar Legend, que no deja de ser mediáticamente un nuevo filón para explotar, aunque yo corro porque me gusta, no buscando ese reconocimiento. Hay que tener en cuenta que a nivel mundial somos solo 72 pilotos los que hemos recibido esta distinción. A veces es cierto que en los medios cuesta tener visibilidad, más allá de los pilotos número uno, salvo que revientes el coche o tengas un accidente llamativo. Precisamente, el pasar del boogie al camión el año pasado fue lo que supuso un punto de inflexión en mi trayectoria en el Dakar, al haber participado en la carrera en moto, coche y camión. La otra circunstancia que lo cambió todo fue la llamada de la Universidad de Nebrija para que me sumase a este nuevo proyecto que arranca el 3 de enero.

¿Cómo surgió la propuesta de la Universidad de Nebrija y el salto a una modalidad top como es la T1?

Recibí una llamada del director y me preguntó si me podía interesar participar en un proyecto que estaban poniendo en marcha con pilotos españoles. Me ofrecieron hacerme con un vehículo techno, con la posibilidad de tener recambios, que era algo que siempre me pareció impensable. En julio fui a Madrid y el proyecto se puso en marcha.

Además del apoyo privado, ¿tiene algún tipo de respaldo de las instituciones públicas?

El Cabildo de Gran Canaria una vez más nos ha apoyado a tope en este nuevo proyecto, además del Gobierno de Canarias, porque esta siempre ha sido la Expedición Canarias Dakar, no la de Pedro Peñate. Además, éste se trata de un proyecto en el que está muy presente la igualdad de género y el cuidado con la huella de carbono, gracias a la plantación que hicimos el año pasado en la Finca de Osorio. Y este año mantenemos la responsabilidad social y deportiva, sembrando futuro, haciendo plantaciones correspondientes con la parte proporcional de lo que contaminemos durante la carrera. También hay una vertiente educativa de formación de los futuros pilotos de motorsport, con una Universidad que avala el proyecto. Hay que tener en cuenta que de esta alianza se beneficia el automovilismo deportivo de Canarias, cuya Federación es la que más licencias federativas tiene en todo el país.

¿Ya ha tenido la ocasión de probar el nuevo coche?

Hemos realizado ya diferentes test. El coche ofrece buenas prestaciones, absorbe, frena y corre mucho. El cambio es radical, con el otro coche iba pegando brincos todo el tiempo, nada que ver con el nuevo vehículo. Se nota la sensación de dar el salto a un vehículo T1. Somos una categoría que tiene solo tracción trasera, con 500 caballos al eje trasero, no es un 4x4, por lo que llevamos 500 kilos menos que los otros coches; también tenemos la ventaja de llevar el regulador del auto hinchado de los neumáticos dentro del coche. Me permite con un botón alterar la presión, sin tener que bajarme del coche para desinflar las ruedas, como sí que tienen que hacer el resto de participantes del Dakar. Eso te permite en las zonas muy técnicas, no tener que pararme para hinchar y deshinchar. Tenemos el coche que más corre, pero tengo claro que no voy a ir a matarme. Debo de ser consciente de que llevo muchos caballos y son 1.600 kilos, que la nueva normativa nos los limita. Calculo que me quitarán por lo menos 100 caballos. Pero, sigue siendo muy potente y muy fiable.

¿Qué objetivo se marca para la carrera que arranca en una semana?

Me gustaría que, al igual que pasó con el buggie, sea un proyecto a tres años. El primero debe de ser de aprendizaje, porque el Dakar, por mucho que entrenes, es una carera muy dura. Solo ha corrido con este coche Carlos Chec. Se ha puesto todo nuevo y como está en estos momentos, pienso que aguantaría tres Dakar más sin una gran inversión en reparaciones. Este año, el doble objetivo debe de ser aprender y terminar. Sería un error marcarnos unas meta mayores que las reales a las que podemos aspirar. La Universidad de Nebrija ha intentado acabar el Dakar en dos ediciones y nunca lo ha conseguido. Por esa razón, su objetivo en este tercer intento es que acabemos. Puedo presumir de haber acabado todos los Dakar en los que participé tanto con el coche como con el camión. En el fondo le tengo mucho respeto a esta carrera, por eso a pesar de que uno no va precisamente parado, siempre antepongo la seguridad. Me han trasladado desde la Universidad que si acabamos, tenemos futuro. Por eso vamos a intentar ir ligeros, pero sin ir al 100%, como mucho al 90%. El Dakar no consiste en correr mucho, sino en evitar no cometer errores. Es una carrera en la que vas subiendo posiciones por descartes de los demás.

El vehículo ya está viajando rumbo a Arabia Saudí, ¿cuándo tiene previsto tomar el avión para viajar a tierras saudíes para participar en el que se convertirá en su 13º Dakar?

El coche está en camino. Tenemos un segundo coche, porque estamos bajo el paraguas de una estructura increíble. Disponemos de dos Century totalmente iguales. Los test los hicimos todos con mi coche y el otro lo utilizamos más bien para las presentaciones que realizamos. Yo viajo este sábado por la noche.

¿Cómo valora esta nueva edición del Dakar?

Para mí es la más importante, es historia. Solo competimos ocho pilotos españoles en la categoría T1 y Ultimate, entre los que se encuentran por ejemplo Carlos Sainz, Nani Roma, Laia Sanz, Cristina Gutiérrez, Jesús Calleja, y entre ellos el único canario soy yo. Somos la única estructura privada española T1.

¿Sigue teniendo a TH-Truck como soporte técnico en esta nueva aventura?

Sí, con ellos estamos a tope. De hecho, todo este proyecto en gran parte se originó a través de ellos.

¿Cómo se ha preparado para este nuevo Dakar?

La verdad es que me he preparado como nunca para esta edición, tanto en la parte física como en el aspecto mental, porque he tenido la posibilidad de trabajar con una sicóloga deportiva.