La San Silvestre da un último empujón a las inscripciones para alcanzar los 10.001 corredores solidarios

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria ha decidido ampliar durante unas horas el periodo de inscripción para su edición 2025 en un último intento por alcanzar un reto tan simbólico como ambicioso: llegar a los 10.001 participantes solidarios. Aunque la carrera ya ha superado las cifras registradas en 2024, la organización quiere dar este impulso final a la que es considerada la carrera más solidaria de Canarias y la tercera San Silvestre más multitudinaria de España.

Este último esfuerzo busca no solo batir récords de participación, sino también acercarse a una recaudación histórica que permita dar continuidad y vida a proyectos sociales desarrollados por varias ONGs canarias. El objetivo es claro: que cada inscripción se traduzca en un impacto real y directo sobre el territorio.

Un reto que mira a cifras históricas

Con la ciudad volcada en convertir el cierre del año en una auténtica fiesta del deporte y la solidaridad, el equipo organizador apura las últimas horas para alcanzar un hito que ya se rozó antes de la pandemia. El desafío pasa por sumar alrededor de 1.000 participantes más respecto al pasado año. En 2024, la San Silvestre alcanzó los 9.001 inscritos, el aforo máximo previsto entonces, con incluso lista de espera para tomar parte en la prueba.

La San Silvestre intenta alcanzar un reto tan simbólico como ambicioso / La Provincia

En esta edición, la carrera sigue la misma senda y apunta de nuevo al aforo máximo, con el objetivo de multiplicar el impacto solidario con el que Las Palmas de Gran Canaria recibe el nuevo año.

Una edición renovada y con más atractivo deportivo

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria no solo se ha marcado el reto de los 10.001 corazones solidarios, sino que ha apostado fuerte por una edición renovada, con cambios y mejoras que han elevado el atractivo del evento. Entre las principales novedades destaca la nueva modalidad élite 5K, concebida como una prueba rápida y competitiva que ha despertado el interés de atletas de primer nivel de España y de distintos puntos de Europa.

Esta nueva categoría promete espectáculo y emoción, al tiempo que ha contribuido a ampliar el alcance y la visibilidad de la carrera, consolidándola como una cita deportiva de referencia más allá del ámbito popular.

La carrera es considerada la carrera más solidaria de Canarias / La Provincia

La modalidad élite se suma a la tradicional prueba popular de 6 kilómetros, abierta a todos los públicos, incluidas familias y mascotas, así como a la modalidad Kids, con un recorrido de 600 metros pensado para los más pequeños. Con esta estructura, la San Silvestre se sitúa al nivel de las grandes pruebas nacionales y adelanta el inicio de la fiesta a las 15.00 horas, con una tarde cargada de emociones que arrancará a las 15.30 horas con la 5K, antes de dar paso a las carreras infantiles.

Solidaridad con sello canario

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria mantiene su recorrido habitual, con salida frente al Parque Doramas, y refuerza su compromiso solidario mediante convenios de colaboración con distintas ONGs del Archipiélago. Gracias a este modelo, el 100% de la recaudación de las inscripciones se destina íntegramente a proyectos sociales desarrollados en Canarias.

Esta es la tercera San Silvestre más multitudinaria de España. / La Provincia

En esta edición, las entidades beneficiarias son Médicos del Mundo, Aldeas Infantiles, Pequeño Valente y la Fundación Lidia García. Los fondos recaudados permitirán impulsar iniciativas relacionadas con el acceso a la salud, la empleabilidad de colectivos vulnerables, la mejora de la calidad de vida de niños y niñas con cáncer y sus familias, así como programas de envejecimiento activo para personas mayores, entre otros fines sociales.

Entrega de dorsales y pack del corredor

La última gran cita deportiva del año comienza este viernes 26 de diciembre con la entrega del pack del corredor, un momento clave en la cuenta atrás hacia la carrera. El Gran Canaria Arena se convierte durante estos días en el epicentro de la San Silvestre, acogiendo a miles de participantes en la recta final previa al gran día.

La recogida del pack se realizará los días 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre en el Hall Sala Club del Gran Canaria Arena. El viernes 26 el horario será de 16.00 a 20.00 horas, mientras que los días 27, 28, 29 y 30 se podrá acudir tanto en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, como de tarde, de 16.00 a 20.00 horas.

La última gran cita deportiva del año comienza este viernes 26 de diciembre / La Provincia

La San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante el Instituto Municipal de Deportes y Turismo. El evento cuenta además con la colaboración de Turismo de Gran Canaria, Vithas en el soporte sanitario, Physiorelax, Cajasiete, Gofio La Piña, Sonocom, Aquabona, Fuzetea y Trican, presidente honorífico y fundador de esta ya icónica cita en la capital grancanaria.