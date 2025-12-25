Santi Aldama vive su momento más dulce en la NBA

Locura en la ciudad de Elvis. Tras un arranque de temporada algo irregular, el grancanario Santi Aldama ha dado un paso al frente para convertirse en la gran referencia ofensiva de los Grizzlies durante la última semana. El internacional con España ha asumido mayor responsabilidad ante las bajas del conjunto dirigido por Tuomas Iisalo, protagonizando dos grandes bacanales anotadoras que lo colocan en una situación ideal para asumir un rol más relevante cuando el técnico finés recupere efectivos.

El pasado sábado, el interior firmó una exhibición ante los Washington Wizards en un partido que se le escapó a los de Tennessee por muy poco. Aquella noche, el ex del Canterbury sumó 37 puntos y diez rebotes, rompiendo su propio récord de anotación en la NBA y situando su nombre junto al de grandes leyendas como Pau y Marc Gasol o Ricky Rubio, dentro del selecto grupo de españoles que más han anotado en un encuentro en la mejor liga del planeta.

Récord de triples para el grancanario

Lejos de conformarse, el isleño fue un paso más allá tras la derrota del lunes frente a los Oklahoma City Thunder, en la que el grancanario se quedó en nueve tantos. Apenas un día después, en un duelo vital ante los Utah Jazz, Aldama volvió a desatarse con otra actuación de altísimo nivel, igualando su tope anotador (37 puntos) y pulverizando su récord personal de triples en Estados Unidos, con siete lanzamientos convertidos desde la larga distancia. Además, añadió cinco rebotes y siete asistencias en los 34 minutos que estuvo sobre la pista, guiando a los suyos a un valioso triunfo en Salt Lake City frente a un adversario directo en la lucha por los Playoffs (137-128).

En sus últimos tres encuentros, el ala-pívot promedia casi 28 puntos, siete rebotes y tres asistencias, números que lo sitúan como una pieza clave en este tramo para los Grizzlies. Aun así, el crecimiento del jugador insular va más allá de esta racha, ya que su impacto está ayudando a Memphis a asentarse en puestos de Play-In dentro de una Conferencia Oeste extremadamente competitiva, pese a la cantidad de bajas que arrastra jornada tras jornada.

Listo para ir a más

En este contexto, la franquicia acumula seis victorias en los últimos diez partidos y, con un balance de 14-16, comienza a tomar distancia respecto a la zona fría de la tabla. Las opciones de Memphis de seguir mejorando sus prestaciones dependerán, en buena medida, de la recuperación de los jugadores que faltan en el puzle de Iisalo, quien no ha podido contar en ningún momento del curso con la totalidad de su plantilla.

No obstante, las sensaciones tan positivas que está dejando Aldama evidencian que está preparado para mantener un papel protagonista, incluso cuando la enfermería se vaya vaciando. Con este escenario, todo apunta a que el dorsal 7 está viviendo el mejor momento de su carrera en la NBA desde que aterrizó allí en 2021, en un instante clave para dar un salto definitivo hacia un nuevo estatus dentro de la liga. En la ciudad de Elvis Presley, un grancanario se postula como el nuevo rey.