Una experiencia VIP con un subcampeón del mundo de saltos: Carlos Gimeno ofrece una 'masterclass' en el Metropole apta para todos los públicos

Experiencia VIP para todos los públicos con una estrella planetaria. El clavadista Carlos Gimeno, subcampeón del mundo y actual tercer clasificado del circuito Red Bull de saltos a gran altura, ofrece este sábado una masterclass en el Club Natación Metropole, abierta a todos los públicos, en la que expondrá todos sus conocimientos sobre esta disciplina. Además, enseñará a los asistentes más avanzados a lanzarse desde una plataforma de diez metros como si se tratase de deportistas de alto rendimiento, al igual que el grancanario.

Esta cita, para la que casi no quedan entradas y que tiene un coste de 50 euros para socios del club metropolista y 70 euros para los no socios, consta de un completo programa en el que cada participante podrá vivir en directo cómo se prepara un saltador profesional. Los asistentes podrán observar los entrenamientos de los participantes de la I Carlos Gimeno High Diving Cup, asistir a un seminario impartido por el propio Gimeno y situarse a pie de piscina el domingo para disfrutar de la competición. La experiencia, además, incluye comida y bebida.

«La idea de esta masterclass surge con la intención de dar a conocer este deporte para que todo el mundo vea cómo es, porque considero que es muy interesante. Para ello, se trata de una experiencia abierta a todo tipo de personas, desde niños a partir de unos diez años hasta adultos de más de 60 ó 70, siempre que tengan una forma física óptima. Me alegra que la gente quiera unirse y esté dispuesta a disfrutar de los saltos; a quienes aún no han comprado su entrada les diría que no se lo piensen, porque vamos a vivir dos días épicos», explica Carlos Gimeno.

Un recorrido completo

En este sentido, el clavadista isleño destaca que durante la experiencia expondrá lo aprendido a lo largo de «los casi 30 años que llevo en el mundo de los saltos; hablaré de lo que me ha ayudado y de lo que me funciona. Intentaré ofrecer una conclusión de lo que me ha servido para llegar hasta aquí». Sin embargo, la jornada no se quedará ahí, ya que también se realizará un recorrido por técnicas de respiración, concentración y visualización, con el objetivo de «conectar la mente con el cuerpo para estar concentrados y permitir que actúe el piloto automático, evitando pensar en el aire». Posteriormente, se llevará a cabo un calentamiento completo, en el que los participantes podrán realizar preguntas antes de comenzar a saltar.

A pesar de ello, el deportista extremo subraya que ninguno de los asistentes saltará desde la plataforma de 20 metros instalada en el Metropole para la competición del domingo. Aun así, explica que, conforme avance la sesión, irá evaluando el nivel de los participantes: «Empezaremos por el trampolín de un metro, luego pasaremos al de tres y terminaremos en el de cinco. Si veo que alguno está preparado y va muy bien, también utilizaremos el de diez metros». Todo ello se realizará bajo estrictas medidas de seguridad para evitar lesiones. De hecho, Gimeno aclara que sus entrenamientos difieren de los de un saltador convencional, ya que existen diferencias en la preparación respecto a los clavadistas tradicionales.

Por último, los asistentes podrán vivir la experiencia de participar en una competición de baño de hielo, con la que «conocerán de primera mano lo que hacemos los profesionales entre los días de competición, ya que es obligatorio si se quiere rendir bien el día del salto».

Máxima satisfacción

Más allá de lo que acontecerá este sábado, Carlos Gimeno reconoce que el torneo que lleva su nombre y que se celebra el domingo supone un motivo de enorme orgullo. El saltador atribuye este homenaje a sus «años de sacrificio por este deporte. Finalmente, conseguí la medalla que tanto ansiaba y esta competición en el Metropole sirve como motivación para que más gente se anime a practicar saltos de gran altura». Además, considera que este evento permite mostrar a las nuevas generaciones que es posible soñar: «Es fundamental premiar a los atletas para inspirar a la gente joven».

Por otro lado, informa de que la Carlos Gimeno High Diving Cup contará con un nivel medio en la categoría masculina. «No vamos a disponer del nivel más alto porque no ha habido suficiente tiempo para organizarla como nos hubiese gustado y habría sido necesario invertir mucho más dinero para traer a los mejores del mundo. No obstante, los saltadores participantes cuentan con una amplia experiencia y seguro que ofrecerán un gran espectáculo». En cambio, en la categoría femenina sí habrá un nivel más elevado, ya que competirán deportistas que han logrado podios en el circuito Red Bull y una medallista europea. «Hay cinco chicas que son top mundial y, en los chicos, el nivel se sitúa aproximadamente entre los 15 o 20 mejores del mundo».

Sin duda, el Club Natación Metropole, con Carlos Gimeno a la cabeza, se prepara para un fin de semana de pura adrenalina, en el que, además, se podrá aprender de uno de los mejores deportistas canarios de la actualidad.