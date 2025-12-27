Agaete se convierte en capital nocturna de la orientación con el GCOM 2025

El municipio de Agaete abrió anoche el calendario competitivo de la Gran Canaria Orienteering Meeting (GCOM) 2025 con una espectacular prueba nocturna que reunió a más de 300 corredores de distintos países. La cita transformó el casco histórico en un exigente escenario urbano y marcó el inicio de un evento internacional que se desarrollará hasta el 29 de diciembre en distintos puntos de la isla.

La jornada inaugural partió desde el pabellón polideportivo Alberto Álamo, punto de salida de un recorrido de 3,6 kilómetros con un desnivel acumulado de 75 metros. Calles empedradas, desniveles pronunciados y una trama urbana compleja obligaron a los participantes a combinar velocidad, lectura de mapa y toma rápida de decisiones, uno de los elementos clave de la orientación deportiva, tal y como recoge la Federación Española del Deporte de Orientación (FEDO) en sus manuales técnicos.

La noche como factor decisivo en la competición

La prueba se desarrolló íntegramente de noche, lo que convirtió a la linterna frontal en un elemento imprescindible. La baja visibilidad incrementó la dificultad técnica y reforzó el carácter táctico de la carrera, un formato cada vez más habitual en grandes eventos internacionales, según la International Orienteering Federation (IOF), que destaca las pruebas nocturnas como herramienta para aumentar la espectacularidad y la participación del público.

En la categoría M-21, el triunfo fue para Jonny Donner, que detuvo el cronómetro en 22:51, seguido por Ondrej Brosch (24:12) y Erik Hedlund (26:32). En la F-21, la finlandesa Emilia Tala se impuso con 28:42, por delante de la sueca Sara Granstedt (29:52) y la polaca Katarzyna Ciszek (30:26), confirmando el peso del bloque nórdico en esta disciplina.

Promesas juveniles y dominio escandinavo

La competición juvenil también dejó actuaciones destacadas. En M-18, el vasco Aratz Beobide Lertxundi logró la victoria con 21:55, mientras que en F-18 se impuso la checa Lada Sobotková (26:02). Resultados que reflejan la fortaleza de las escuelas centroeuropeas, ampliamente analizada en estudios de desarrollo deportivo publicados por la IOF y disponibles en su web oficial.

Las linternas iluminan Agaete para dar comienzo al GCOM 2025 / Gran Canaria Orienteering Meeting

En las categorías máster, la checa Hana Bolinová fue la más rápida en F-35 (31:28) y el finlandés Tuomas Talama dominó la M-35 (31:28). En M-45, el vasco Ibon Goikoetxea firmó el mejor tiempo (27:56), mientras que Aitana Lertxundi se llevó la victoria en F-45 (24:53), confirmando el alto nivel competitivo del evento en todas las edades.

Deporte, patrimonio y turismo activo

Con esta primera prueba, Agaete refuerza su posición como enclave estratégico para el turismo deportivo en Canarias. Diversos informes sobre turismo activo, como los elaborados por Turismo de Gran Canaria y estudios sectoriales de Turespaña, subrayan el impacto positivo de este tipo de eventos en la desestacionalización y en la promoción de destinos vinculados a naturaleza y patrimonio urbano.

Teror acoge las próximas pruebas del GCOM

El programa continúa este sábado con dos citas clave. Por un lado, la prueba Trail-O, modalidad inclusiva integrada en la Liga Nacional FEDO, con la participación de 30 deportistas. Por otro, la media distancia en la Finca de Osorio, en Teror, uno de los espacios naturales más representativos del interior de Gran Canaria.

La XII Gran Canaria O-Meeting (GCOM) está organizada por Orientación Canarias y cuenta con el apoyo institucional del Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes, Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Arucas, el Gobierno de Canarias a través de Promotur, además de la colaboración del Ayuntamiento de Agaete y la Federación Española del Deporte de Orientación. Un respaldo que consolida al GCOM como una de las grandes citas del calendario internacional de orientación deportiva.