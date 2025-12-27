El GCOM 2025 eleva la exigencia en Gran Canaria con orientación técnica e inclusiva

Las pruebas celebradas en Osorio y Lomo Jurgón confirmaron que el Gran Canaria Orienteering Meeting (GCOM) 2025 ha alcanzado un punto de madurez competitiva y organizativa. Más de 300 deportistas participaron en una doble jornada que combinó orientación convencional de alto nivel y Trail-O, modalidad integrada en la Liga Española de Trail-O de la Federación Española de Orientación (FEDO), referente nacional en este ámbito.

Exigencia técnica en las medianías de Gran Canaria

La distancia media en la finca de Osorio se desarrolló sobre un terreno boscoso, con desnivel moderado, abundante vegetación y zonas deslizantes que obligaron a una lectura precisa del mapa y a una ejecución técnica constante. La combinación de agarre del calzado, elección de ruta y toma de decisiones rápidas fue determinante, un patrón ampliamente documentado en estudios sobre rendimiento en orientación publicados por la International Orienteering Federation (IOF) .

En M-21, el checo Ondrej Brosch (SK Radioklub Blansko) firmó el mejor crono con 38:37, seguido de Jonny Donner (OK 77) con 39:53 y Erik Hedlund (Hestra IF) con 41:16, confirmando la regularidad de los deportistas nórdicos en terrenos técnicos. En F-21, la finlandesa Emilia Tala (Helsingin Suunnistajat) volvió a dominar con 47:02, por delante de Gina Granstedt (Halden SK) (48:03) y Lotta Nivukoski (Lapuan Virkiä) (49:54).

Categorías veteranas y regularidad competitiva

La M-35 dejó un desenlace ajustado con la victoria del estonio Tiit Poopuu (JOKA) en 46:51, apenas 21 segundos por delante de Tuomas Tala (Helsingin Suunnistajat) (47:10). El tercer puesto fue para el español Héctor Gómez (O-riéntate) con 48:24. En F-35, la sueca Linda Hallberg (Bredareds IF) se impuso con 49:06, seguida de Ellen Davidsson (Alfta-Ösa OK) (55:58) y Hana Bolinová (VSK ČVUT FS Prague) (58:29).

Estos resultados refuerzan tendencias señaladas por investigaciones sobre envejecimiento activo y deporte de orientación, que destacan la transferencia de experiencia táctica en categorías veteranas.

Trail-O en Lomo Jurgón: precisión e inclusión

La segunda sesión se trasladó a Lomo Jurgón, escenario de la prueba de Trail-O, disciplina centrada en la orientación de precisión y la igualdad de oportunidades para deportistas con diferentes capacidades. El recorrido incluyó puntos cronometrados en el Mirador de Lomo Jurgón y la Piconera del Arco, espacios de alto valor paisajístico y patrimonial en Arucas.

Osorio y Lomo Jurgón ponen a prueba a los deportistas en la doble sesión del GCOM 2025 / GCOM 2025

En Open Elite, Adriana Rolland Llamas (Club Montellano) lideró con 33 puntos tras resolver correctamente 32 de los 33 controles, seguida de Andreas Davidsson (Alfta-Osa OK) con 28 puntos y del canario Gastón Mora Madrid (Oriente GC) con 27 puntos, consolidando la presencia local en el podio. La promoción de esta modalidad se alinea con los principios de deporte inclusivo defendidos por la IOF y por programas europeos de actividad física adaptada.

La etapa decisiva en Arucas

La competición afronta su jornada clave con la distancia larga en Arucas, a partir de las 11:00 horas. El trazado, de 7,4 kilómetros y 230 metros de desnivel, alterna zonas abiertas, tramos boscosos y áreas rocosas, un diseño que exige resistencia, concentración y estrategia de navegación. Esta etapa suele ser decisiva para la clasificación final, como reflejan análisis técnicos de pruebas largas en orientación publicados por la IOF.

Un evento con respaldo institucional

El XII Gran Canaria O-Meeting (GCOM) está organizado por Orientación Canarias y cuenta con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Arucas y el Gobierno de Canarias mediante Promotur Turismo de Islas Canarias, además de la colaboración de la Federación Española de Orientación. Un respaldo que consolida al GCOM como una cita de referencia para la orientación deportiva, el turismo activo y la inclusión en Canarias.