Heidelberg Volkswagen y Guaguas, a mantener la hegemonía grancanaria en el voleibol nacional

Gran Canaria tiene una nueva ocasión para seguir liderando con mano de hierro el voleibol nacional, tanto en el caso del masculino, donde el Guaguas es el enemigo a batir desde su refundación en 2025 hasta nuestros días, como en el caso del Heidelberg Volkswagen, que recogiendo el testigo del Olímpico, es el nuevo campeón de la Liga Iberdrola.

A pesar del dominio evidente del voleibol isleño en el concierto nacional, en esta ocasión no será nada fácil para los dos representativos grancanarios que se enfrentan a dos equipos con potencial suficiente para amargarles la fiesta.

Mañana por la tarde (18.00 horas) arranca en el Pabellón Multiusos de Guadalajara, la Supercopa Iberdrola Voleibol entre las colegialas y el Avarca de Menorca. Ambos equipos llegan a la cita como los dos mejores de la primera vuelta, con tres puntos de ventaja para las menorquinas.

Ambos equipos se enfrentaron en la quinta jornada de la Liga Iberdrola sobre el parqué del Miguel Solaesa, en un duelo en el que las pupilas de Santi Guerra claudicaron por la vía rápida ante las de Bep Llorens (18-25, 18-25, 18-25). En aquella ocasión fue clave en el contundente triunfo de las baleares la actuación individual de Laura Grajales, con 19 puntos anotados; mientras que en el Heidelberg destacó la receptora argentina Martina Bednarek, con 10 puntos.

El secreto del trabajo diario

Desde tierras castellano-manchegas, una de las capitanas colegialas, Lola Hernández, reconoce que tienen "muchas ganas de enfrentarnos a una final y ponernos a prueba". La grancanaria admite que la temporada está siendo muy dura, en parte porque "muchos equipos están intentando tener también un ritmo ascendente en lo más alto de la categoría y es cierto que a nosotras por diferentes motivos nos ha costado un poco este inicio de temporada, pero al final nos caracteriza ese trabajo diario que nos ha permitido superar muchos obstáculos en esta primera vuelta que hemos acabado con buenas sensaciones".

Para Lola, el camino a seguir para no caer derrotadas ante las menorquinas como sí les pasó en el partido de liga, pasa por estar "centradas en nuestro trabajo, en como vamos a plantear el partido, debemos de ser muy constantes y no decaer ni siquiera en el caso de empezar por detrás en el marcador, porque los partidos de voleibol pueden ser muy largos, por eso es importante estar siempre activas, gritando y sintiendo el partido".

De las menorquinas destaca que "son un equipo muy aguerrido, que lucha por estar en finales y por estar siempre arriba y esa competitividad entre nosotros es muy positiva".

Lo que en su opinión está garantizado es el ambiente en el pabellón, al coincidir con la celebración de la Copa de España, en una cancha neutral para ambos equipos: "Habrá muchos niños y niñas y creo que será divertido, es un acto de concienciación para que la gente sea consciente de que el voleibol es uno de los deportes más practicados en España y somos parte de sus referentes".

Ante la posibilidad de levantar el segundo título en la historia de la entidad colegial, Hernández reconoce que "es un reto, pero lo afronto como algo ambicioso, es a lo que una aspira como profesional, creo que estamos preparadas y en un buen momento como equipo, creo que podemos conseguirlo, pero que si no fuera así, hay que seguir porque nos quedarían muchos títulos por jugar todavia esta temporada".

El orgullo de poder hacer historia

Por su parte, la co-capitana del Heidelberg, Claudia Figueroa, desde su experiencia en jugar finales, tanto con las colegialas como anteriormente en el Olímpico, admitió que "he tenido la suerte de jugar alguna que otra final en los últimos años, pero poder hacerlo con el Heidelberg es un orgullo, porque es tu equipo y estás haciendo historia, porque es un club relativamente nuevo en estos aspectos y en poco tiempo está donde se merece".

En su mente es consciente de que a lo largo de la temporada "ambos equipos hemos ido mejorando, empezamos con muchas dudas y como un equipo nuevo, pero poco a poco nos hemos ido consolidando, cada vez estamos un poco mejor, a nivel grupal y deportivo, por eso espero un partido bonito y disputado, con un gran ambiente y esperamos que al final la victoria se decante de nuestro lado".

Del Avarca de Menorca destaca en su opinión que es "un equipo ambicioso, con jugadoras muy experimentadas y con mucha garra, por eso creo que la clave va a ser esas ganas con las que saldremos para intentar llevarnos el título".

Para Claudia Figueroa, sus compañeros del Guaguas "tienen muchas opciones de ganar el lunes, es un equipo muy consolidado, tienen que que trabajarlo, pero al igual que nosotras vienen haciendo una buena campaña y al final lleva a los resultados".

Igualar los 12 títulos del Calvo Sotelo

Por su parte, el Guaguas deberá de esperar al lunes para medirse en el Palacio Pisuerga de Valladolid (18.00 horas) a su bestia negra, el Grupo Herce Soria, que viene de derrotarle en el último encuentro liguero (3-1), en un partido marcado por la sobrecarga de viajes y encuentros de los amarillos en el último mes y que de todas formas no le ha quitado a los hombres de Sergio Miguel Camarero el liderato de la Superliga al término de la primera vuelta.

Los grancanarios desde su refundación en 2020 acumulan 11 títulos -cuatro Superligas, tres Copas del Rey, tres Supercopas de España y una Copa Ibérica-, por lo que en caso de retornar de tierras pucelanas con su cuarto entorchado habrían igualado los 12 títulos del antiguo Calvo Sotelo -cinco Ligas, seis Copas y una Supercopa-, en un tiempo récord de cinco años.

Para el capitán del Guaguas, Jorge Almansa, la reciente derrota liguera ante su rival del lunes, el Soria, en parte se debió a que "hemos ido un poco locos estos últimos meses, de un lado para otro, viajan y en una situación poco normal, pero esta semana aunque haya coincidido con la Nochebuena y la Navidad, hemos podido trabajar con una cierta normalidad y esperamos poder jugar nuestro mejor voleibol para poder ganarles el título". En esta ocasión el duelo ante los sorianos es en una cancha neutral, sabiendo que "ellos en su cancha están más cómodos en el saque y suelen ser más agresivos, así que seguro que en Valladolid será un partido diferente".

El cartagenero reconoce que "la temporada está siendo dura, pero ya contábamos con ello cuando pudimos ver las fechas del calendario, pero lo único que nos queda es concentrarnos, llegar lo más frescos posibles, saber que es una final y que tenemos que meter todo lo que tenemos dentro para sacar nuestro mejor voleibol". "Físicamente el equipo está muy bien, pero en ocasiones, al estar continuamente de un lado para otro, lo que te hace no estar bien puede ser la cabeza que no esté fresca para tomar decisiones, pero seguro que vamos a llegar de la mejor manera al partido del lunes", aclaró.

Almansa recuerda que en Vallolid "jugué mucho en categorías inferiores cuando iba con las selecciones autonómicas o para jugar algún torneo de jóvenes, es una pista espectacular y ha pasado mucho tiempo".

Del rival destaca que "nos conocemos mucho, siempre son muy agresivos con su saque para intentar ponerse a nuestra altura y ponernos el partido muy difícil". "Debemos de estar concentrados en ese cambio de saque y ser súper agresivos, porque el voleibol actual consiste en ser agresivo en el saque y sólido en la defensa-bloqueo", agrega.

Reconoce el capitán de los amarillos que para los menos habituales en ocasiones "cuesta tener esa confianza en ti mismo como jugador, que al final lo es todo en el mundo del deporte, aunque cada profesional sabe que debe hacerlo lo mejor posible y dar tu 100%".

En cuanto a la etiqueta de favorito, reconoce que "jugamos siempre con eso y a veces es difícil de manejar, pero en este equipo hay mucha gente con experiencia y que ha ganado muchos títulos, que es algo que debe de jugar a nuestro favor en esta final, debe de pesar ese favoritismo, pero para bien, saber cada uno de donde viene y la importancia que tiene".

Lo que tiene claro el cartagenero es que "uno no se cansa de ganar, todos tenemos ese gen y este equipo ha demostrado que no se cansa de hacerlo y eso es lo importante, porque los demás equipos quieren impedirlo".

La importancia de la Supercopa como título considera que es "mucha y más jugando ahora y no en pretemporada y además sería bonito para el voleibol canario cerrar este 2025 que ha sido tan bonito con dos Supercopas para la Isla"-

De las opciones del Heidelberg de imponerse al Menorca, destaca que "han tenido muchos altibajos por empezar muy pronto con la previa de la Champions, teniendo que coger ese pico de forma para intentar clasificarse y al no conseguirlo, tuvieron un pequeño bajón, pero ahora están mejor y son muy capaces de conseguir el título". "A partir de ahora irán a más hasta final de temporada", aseguró.

Con las pilas recargadas ante la bestia negra

Para el bombardero brasileño, Walla Bezerra, el equipo llega a la final del lunes "con muchos partidos en las piernas por la Champions y la Superliga, eso lógicamente ha afectado un poco al físico, pero ya hemos recuperado parte de la energía".

Del Soria destaca en su opinión que "tiene muy buenos jugadores y siempre que nos toca jugar contra ellos nos dan mucho trabajo, son partidos muy duros y nosotros tenemos que focalizarno en sacar nuestra mejor versión para obtener buenos resultados, porque es un rival que ya lleva varios años jugando muy bien contra nosotros".

El opuesto amarillo se moja a la hora de darle "un 60 o 70% de opciones a una posible victoria del Guaguas, pero va a ser muy duro porque los dos equipos queremos ganar esta Supercopa". "Se van a vivir muchas emociones en este partido", recalca.

No haber jugado nunca antes en Valladolid estima que "cada cancha tiene sus pequeñas diferencias, por eso tenemos que entrenar mañana allí para acostumbrarnos un poco y sentir las sensaciones del ambiente".

A pesar de su condición de gran estrella de los amarillos durante este año, el brasileño considera que "todos los jugadores tenemos nuestra cuota de responsabilidad en el equipo, tanto Osmany Juantorena como el resto de los compañeros, son todos conscientes de ello".

Ante la posibilidad de igualar en caso de ganar los 12 títulos del antiguio Calvo Sotelo, el brasileño reconoció que "estaría contentísimo porque vendría a refrendrar todo el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo durante todos estos años".