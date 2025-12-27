El saltador grancanario Carlos Gimeno se estrena en casa a 20 metros de altura

Un estreno en casa y a 20 metros de altura. El grancanario Carlos Gimeno, actual subcampeón del mundo de saltos de gran altura y tercer clasificado en el circuito Red Bull de la modalidad, debuta mañana por la tarde en la que será la primera competición de este tipo celebrada en Canarias, con motivo de la I Carlos Gimeno High Diving Cup, una cita en la que, además de ser uno de los principales participantes, también ha ejercido labores de organizador.

Esta competición, con la que el CN Metropole ha homenajeado al clavadista más importante del panorama nacional actual, sitúa a las Islas en un lugar privilegiado dentro de los deportes extremos. En ese sentido, la entidad ha realizado un gran esfuerzo para albergar este evento, instalando una plataforma de 20 metros de altura, desde la que los clavadistas podrán ofrecer un espectáculo nunca antes visto en el Archipiélago.

La prueba ha atraído a un notable número de saltadores que intentarán ofrecer su mejor versión para escribir sus nombres en la historia del deporte isleño, todo ello con Carlos Gimeno acaparando todos los focos como gran cabeza de cartel de la competición.

Espectáculo asegurado

Más allá del deportista isleño, se han inscrito otros especialistas de primer nivel, como los transalpinos, Andrea Barbana, octavo en el ranking de Red Bull, y Davide Baraldi, quien también se encuentra dentro del top 20 del circuito dirigido por la bebida energética. Asimismo, competirán otros habituales de los grandes torneos, como los alemanes Manuel Halbisch, Tim Thesing y Yannick Surkau, el francés Robin Georges y el carioca Jucelino Lima. Por otra parte, también habrá una amplia representación española, con la participación de David Peña, Guillermo Garrido, Pablo Morales y Alberto Dévora.

En la categoría femenina destaca, con claridad, la presencia de algunas de las mejores clavadistas del mundo, como la estadounidense Lisa Faulkner, que cerró el año como quinta del ranking; la ucraniana Nelli Chukanivska, sexta; y la italiana Elisa Cosetti, décima. El listado se completa con la alemana Maika Halbisch y la suiza Yara Schnyder.

Además, se desarrollará una prueba de la modalidad de Freestyle, en la que participarán un total de cinco saltadores que pondrán a prueba su creatividad. El teutón Rainhard Riede, todo un icono de este deporte, se convertirá en una de las principales atracciones de este apartado de la competición.

Una liga de ocho islas

Más allá de este estreno, la intención de Carlos Gimeno es llevar este tipo de competiciones a todos los rincones del Archipiélago. De este modo, su objetivo pasa por organizar una liga con una prueba en cada una de las islas: «Esta prueba es solo el principio de más competiciones que vendrán en el futuro; estamos trabajando para construir un campeonato de ocho jornadas en las ocho Islas Canarias durante el invierno», explicó el propio saltador a pocas horas del inicio del evento.

Así, la I Carlos Gimeno High Diving Cup supone una clara declaración de intenciones por parte de uno de los atletas isleños más destacados de los últimos años, que quiere ser profeta en su propia tierra. Mientras tanto, la competición, que arranca hoy a partir de las 15.40 horas, ya demuestra la capacidad de Gran Canaria para organizar un evento de esta magnitud.