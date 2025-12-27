El triatleta Iván Raña se une a la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria

El triatleta gallego Iván Raña, uno de los referentes más destacados en el mundo del triatlón español, se suma a la línea de salida de la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria este 31 de diciembre. El atleta, que acaba de participar en el Maratón de Lanzarote, se sumará a esta tradicional carrera popular en la que tratará de cruzar la meta en menos de 3.20 el minuto en la frenética modalidad competitiva de los 5K y disfrutar del deporte, y el espíritu solidario y festivo haciendo doblete en la carrera popular.

Raña, nacido en Ordes (A Coruña) acumula un palmarés brillante en su carrera en el triatlón, deporte en el que logró hitos como el Campeonato Mundial de Triatlón, los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y varias victorias en la Copa del Mundo de Triatlón. Raña no solo fue el primer español en llegar al salón de la fama del triatlón, sino que durante más de dos décadas fue uno de los grandes nombres y referencia del deporte de élite y la pasión por esta modalidad combinada. También en duatlón, Raña despunta hoy en natación, atletismo, bicicleta, swim run, y en este 31 de diciembre se apunta al reto de correr a una velocidad de infarto con los mejores del país.

“Es la primera vez que corro la San Silvestre en Gran Canaria, aunque paso mucho tiempo en las islas”, ha reconocido, asegurando que era la oportunidad de pasar el fin de año con “un plan ideal” disfrutando de “una carrera corta, rápida, con tanta gente y de corto, con calorcito, imagínate qué plan más bueno”, ha bromeado.

El atleta gallego toma este reto con energía e ilusión y por eso correrá dos veces. “En la 5K espero poder estar rodando a menos de 3.20” en una modalidad exigente que promete espectáculo. En la carrera popular y “con 10.000 personas, me voy a poner el gorro de Papá Noel y voy a ir de paseo, charlando y disfrutando el ambiente”, ha adelantado.

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria “reúne a toda esa gente del deporte que se une para hacer siempre cosas bonitas, con 10.000 personas corriendo en una de las carreras con más gente, todos apoyando un propósito solidario” que como ha recordado el triatleta “no hay mejor”.

Raña se unirá a la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria decidido a darlo todo en esta fiesta del deporte y cerrar el año en un evento para todos los niveles. La carrera, un año más, recorre las principales calles de la ciudad y que un año más se adueñará de la Avenida Marítima para llenar Las Palmas de Gran Canaria de la magia y el ambiente festivo y solidario.

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria este año propone una gran marea blanca bajo el lema “Corremos por lo que importa”, colocándose un objetivo aún más grande que la carrera donde “La paz es la meta”. Con más de 130 conflictos armados activos en la actualidad y en un contexto global marcado por la incertidumbre, la San Silvestre busca ser un grito por la paz, un recordatorio de que el deporte puede ser una poderosa herramienta para la unidad y la superación.

La participación de Iván Raña en esta edición se une al del fondista Chema Martínez y otros grandes nombres aún por anunciar, uniéndose al mensaje de que el deporte, más allá de la competición, tiene la capacidad de generar conciencia y afianzar valores en una causa mayor.

La cita de este año promete ser una de las ediciones más emotivas y multitudinarias, con el reto de llegar a los 10.001 corredores/as solidaros/as para hacer realidad proyectos de ONGs canarias. Iván Raña, con su trayectoria y compromiso con el deporte, será un destacado padrino para la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, que, en su versión de 2025, se consolida como un evento para todos y para todo lo que importa, uniendo a grandes y pequeños/as, mascotas, sin barreras y más sostenible que nunca.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del instituto insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad. Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Physiorelax, Cajasiete, Gofio La Piña, Sonocom, Aquabona, Fuzetea y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.