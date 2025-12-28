Brosch y Granstedt dominan la etapa más exigente del GCOM en Arucas

La etapa reina del Gran Canaria O-Meeting (GCOM) volvió a confirmar su prestigio internacional con una exigente prueba de larga distancia disputada en el entorno natural de Arucas, donde Ondrej Brosch y Sara Granstedt firmaron las victorias más destacadas del fin de semana. Más de 250 corredores de diferentes países y categorías tomaron la salida en una jornada marcada por la dureza del recorrido y el alto nivel competitivo.

La prueba, desarrollada durante la mañana, planteó un trazado de 7,4 kilómetros y 230 metros de desnivel acumulado, considerado uno de los más duros del campeonato. El itinerario combinó zonas abiertas y técnicas, con referencias visuales como la Catedral de Arucas (Iglesia de San Juan Bautista), la finca de caña de azúcar de Las Vegas, el Mirador de Lomo Jurgón y el Pico de Osorio, junto a tramos boscosos, áreas rocosas y fuertes pendientes descendentes que pusieron al límite la resistencia física y la capacidad de orientación de los participantes.

Triunfo ajustado en la categoría élite masculina

En la categoría M21, la más exigente del día, Ondrej Brosch se llevó la victoria con un tiempo de 58:13, superando por solo 35 segundos al finlandés Jonny Donner (58:48), en un duelo muy igualado que se reflejó también en la clasificación general, donde ambos quedaron separados por apenas 14 puntos. El tercer mejor crono fue para Erik Hedlund (1:03:51), que se impuso al corredor local del OrientaGC, David Pérez, en la lucha por el podio.

Dominio escandinavo en la prueba femenina

En F21, con un recorrido de 5,4 kilómetros, las corredoras nórdicas volvieron a imponer su ritmo. La sueca Sara Granstedt cruzó la meta instalada en el Pabellón Olímpico José Juan Navarro con un tiempo de 54:18, uno de los más rápidos de toda la jornada. Tras ella finalizaron la finlandesa Emilia Tala (1:03:46) y la polaca Katarzyna Ciszek (1:05:10), completando un podio de gran nivel internacional.

Etapa reina del GCOM en Arucas / GCOM

Resultados destacados en las categorías máster

En la categoría M35, el mejor registro fue para Héctor Gómez, del club O-riéntate, que detuvo el crono en 1:04:20, por delante de los finlandeses Tuomas Tala (1:07:58) y Kimmo Paldanius (1:08:15). En F35, la victoria correspondió a la sueca Linda Hallberg (1:11:03), seguida de la checa Hana Bolinová (1:12:55) y de la también sueca Maria Brodin (1:21:12).

El GCOM se decide en el casco histórico de Arucas

El Gran Canaria O-Meeting 2025, considerado el evento de orientación más importante del sur de Europa, pondrá el punto final con una prueba urbana en el casco histórico de Arucas. La salida está prevista para las 16:00 horas desde el Pabellón Olímpico José Juan Navarro, con un recorrido que permitirá a más de 300 participantes apurar sus opciones de sumar puntos para la clasificación internacional del GCOM, cerrando así una edición marcada por la proyección internacional y el alto nivel deportivo.

La XII Gran Canaria O-Meeting (GCOM) está organizada por Orientación Canarias y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes (IID) y Turismo de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Arucas, mediante su concejalía de Deportes; y el Gobierno de Canarias, con Promotur – Turismo de Islas Canarias. La Federación Española del Deporte de Orientación colabora igualmente en el desarrollo del evento.