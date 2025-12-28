VOLEIBOL
El Heidelberg Volkswagen de voleibol, supercampeonas de España a la épica
Las colegialas tumban al líder de la Liga Iberdrola, el Avarca de Menorca, en la suerte del ‘tie-break’, para sumar su segundo título nacional en la élite
El Heidelberg Volkswagen consumó su revancha ante el Avarca de Menorca, con el que perdió el pasado 9 de noviembre en la competición liguera, al ganar su primera Supercopa Iberdrola de voleibol (3-2) a costa del equipo balear y su segundo título nacional en la élite tras conquistar el curso pasado su primera Liga Iberdrola.
El MVP del partido fue para la cubana Sulian Matienzo, quien con 19 puntos, junto a la teldense Lola Hernández, con otros 15, fueron las principales artífices del triunfo canario, desactivando el gran inicio de la colombiana Laura Pascua (21 puntos) y la polivalencia de la suiza Samira Sulser(17).
El Avarca de Menorca entró con la directa a la final de la Supercopa de España (0-3), aunque el buen rendimiento ofensivo de las grancanarias permitió imponer un parcial de 7-1 que obligó a Bep Llorens a parar el encuentro. El tiempo muerto surtió efecto y las baleares voltearon el marcador gracias a un arreón liderado por Laura Pascua (15-19), quien cerró el primer set con una finta (20-25).
La calidad de Matienzo
La dinámica de conseguir el primer set espoleó al Menorca, pero la rotación al saque de Sulian Matienzo permitió al Heidelberg reaccionar. Varios errores no forzados de ambos equipos alargaron un golpe a golpe que empezó a desequilibrar Lola Hernández con su presencia en el bloqueo.
El técnico balear pidió un tiempo muerto que no surtió efecto gracias al trabajo de Bea Novoa al saque y la capacidad de Cara McKenzie en la red para bloquear y rematar en zona tres. Un nuevo misil de Matienzo por zona cuatro dio la segunda manga a las grancanarias para empatar el encuentro (25-22).
Las grancanarias crecieron en el partido y endosaron un parcial de salida de 9-3 en el tercer acto, en el que Lola Hernández se volvió omnipresente en la red. La pillería de la ex del Heidelberg , Camila Hiruela, hizo reaccionar tímidamente al Menorca, si bien el nivel defensivo de las colegiales permitió contener los ataques y ampliar su ventaja con remates de Matienzo, Martina Bednarek y Lola.
El trabajo sucio en la retaguarda de Claudia Figueroa
Claudia Figueroa continuó levantando bolas menorquinas y dio alas a un Heidelberg que cerró el tercer set con un remate a la pata de Cara McKenzie (25-16).
Dos nuevos bloqueos de Lola Hernández iniciaron el cuarto set para las grancanarias con buen pie, aunque el Menorca reaccionó gracias a la efectividad de Samira Sulser en el centro de la red. Un nuevo cohete de Matienzo y el enésimo bloqueo de Lola daba esperanzas a las colegialas, que no podían impedir que Sulser con un ace cerrase el acto a su favor y llevase el partido a la muerte súbita (24-26).
Pese al revés las colegialas sacaron su casta y arrancaron en modo ciclón el quinto set. La potencia de McKenzie y Novoa amplió la ventaja hasta el 10-4 y Bep Llorens intervino con un tiempo muerto. La garra de las menorquinas rompió la inercia para apretar el marcador hasta el 11-10, pero las grancanarias no dejaron escapar la oportunidad y firmaron un final de set brillante para culminar con un 15-10 que dio la primera Supercopa de España de su historia a la entidad colegial (3-2).
