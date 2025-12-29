Un eterno CV Guaguas resiste y levanta su quinta Supercopa de voleibol tras tumbar al Grupo Herce Soria (3-0)

Eterno campeón. El CV Guaguas volvió a imponerse en una nueva final para cerrar un exitoso 2025 al levantar, en la ciudad de Valladolid, la Supercopa de España, el tercer título del año para el conjunto amarillo, tras tumbar a un duro Grupo Herce Soria por 3-0. Además, con este trofeo ya en sus vitrinas, el club grancanario conquista el quinto de estas características, así como el vigesimocuarto de su historia.

Aun así, no fue sencillo para los pupilos de Sergio Camarero alzarse con esta Supercopa, ya que enfrente tuvieron a un conjunto soriano que presentó batalla en todos y cada uno de los sets disputados en el Palacio Pisuerga. El equipo dirigido por Luis Alberto Toribio buscaba la revancha de la edición de 2023, celebrada en el Centro Insular de Deportes, por lo que salió con el claro objetivo de dar el campanazo.

Pese a ello, todo quedó en nada cuando las reacciones del Soria fueron apagadas por el gen ganador del Guaguas, que tiró de su galáctico Osmany Juantorena y de un sobresaliente Walla Souza. Ambos rindieron a un nivel altísimo para que el Guaguas se quedara con esta Supercopa, poniendo ya su mirada en los retos que están por venir a partir de 2026, con la Champions League y el resto de títulos nacionales en el horizonte. Antes, eso sí, tocó disfrutar de un triunfo merecido que, desde el inicio, costó sacar adelante.

De Amo marcó el comienzo del partido con un saque contundente que permitió a los grancanarios imponer el ritmo del encuentro. Tras un challenge fallido por parte de Camarero, los celestes lograron adaptarse al saque en potencia del Guaguas y le dieron la vuelta al marcador con Mimoun como principal referente. En la recta final del set, fueron los canarios quienes apretaron con mayor ahínco y alcanzaron a un Soria que se mantuvo firme pese a las adversidades. Con todo, al llegar al deuce, el temple de los insulares les dio el primer set (26-24). Walla Souza protagonizó unos minutos excelsos, lo que ayudó a que los isleños sacaran adelante una manga que se les puso muy cuesta arriba en el arranque, pero que supieron reconducir navegando a contracorriente.

Un golpe en el momento clave

El segundo set comenzó con lo que acabaría siendo la tónica del parcial: puntos muy largos y disputados. No obstante, el Guaguas alcanzó su cenit de energía y se adelantó rápidamente en el marcador para evitar sobresaltos. Entonces, Toribio intervino para reforzar la defensa del Grupo Herce Soria. La dupla formada por Mimoun en la red y Lorente al saque permitió a los celestes dar un paso al frente y equilibrar el marcador.

La igualdad se mantuvo hasta la recta final, aunque un error de Viktor Lindberg en ataque concedió a Nico Bruno dos puntos de set desde el saque. El propio jugador sueco se redimió instantes después gracias a una impresionante recepción de Arnau Masia. Sin embargo, un tiempo muerto muy bien gestionado por el Guaguas dio a los canarios el oxígeno necesario para cerrar el set en el momento decisivo y quedarse a un paso de levantar la Supercopa (25-23).

El tercer set arrancó con un mejor juego por el centro del Soria, lo que le otorgó un factor sorpresa que se tradujo en una ventaja significativa, clave para evitar otra remontada amarilla. Con el paso de los puntos, algunos errores puntuales del equipo de Toribio, determinantes en una final de esta exigencia, permitieron al Guaguas igualar la contienda a tiempo. Aun así, la entrada de Alejandro Villalba revitalizó a los sorianos, que mantuvieron viva la lucha por el título.

Último esfuerzo insular

El desenlace no estuvo exento de polémica, con otro challenge fallido del Guaguas y un error de mesa. Todo quedó coronado por un fallo de saque de Omar Hoyos, que dejó el partido de cara para los amarillos. A partir de ahí, Nico Bruno no logró cerrar la victoria, concediendo un último respiro al Soria en busca de la machada. Pero es en esos momentos cuando el talento y la sangre fría marcan la diferencia, y el Guaguas cuenta con un valor seguro en la figura de Osmany Juantorena. El cubano no perdonó en el último remate y desmanteló la línea defensiva del conjunto soriano para llevarse, una vez más, la Supercopa de España a Gran Canaria (25-23).

Al final, la hegemonía del CV Guaguas volvió a imponerse para seguir construyendo una dinastía brillante, aun con hambre de más.