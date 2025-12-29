Gimeno se corona en casa en una exhibición extrema

El Club Natación Metropole celebró este fin de semana la primera edición de la Carlos Gimeno High Diving Cup, una competición que combinó espectáculo, creatividad y alto rendimiento deportivo en una cita histórica dentro del calendario del high diving en Canarias, una modalidad extrema.

La programación del fin de semana comenzó el sábado con una exhibición especial de Bellyflops desde 10 metros, con un formato poco convencional que buscó entretener al público. A diferencia de las competiciones tradicionales, donde los saltadores buscan la perfección técnica, en esta exhibición el criterio fue espontáneo: cuanta más agua se salpicaba, más puntos se obtenían, promoviendo el espectáculo, la diversión y la conexión con los asistentes.

A continuación, los deportistas realizaron una tercera fase desde 20 metros, con ejecuciones de mayor exigencia técnica, incluyendo dobles mortales, triples y combinaciones espectaculares. La exhibición contó con una duración aproximada de una hora y sirvió de antesala y conexión con la jornada de competición profesional.

La I Carlos Gimeno High Diving Cup, celebrada durante la jornada dominical reunió a clavadistas internacionales en una prueba profesional de high diving, disciplina que implica saltos desde plataformas de gran altura (20 metros), donde los atletas ejecutan figuras complejas con gran precisión, técnica y control del cuerpo en el aire.

El high diving es un espectáculo lleno de adrenalina, concentración y creatividad, donde cada salto desde 20 metros se convierte en un momento hipnotizante para el público, que llenó las gradas y acompañó cada ejecución con vítores y aplausos. La combinación de técnica, riesgo y espectáculo visual convirtió la Carlos Gimeno High Diving Cup en una experiencia única e inolvidable, que cerró con un show final donde atletas y público compartieron la emoción, la música y la diversión, dejando claro que esta primera edición es solo el inicio de un evento que promete seguir deslumbrando.