Jonathan Albon y Katarzyna Dombrowska, nuevas incorporaciones de lujo para The North Face Transgrancanaria 2026

The North Face Transgrancanaria confirma dos nuevos corredores para su edición de 2026: el británico Jonathan Albon y la polaca Katarzyna Dombrowska. Ambos estarán en la línea de salida de la Classic la medianoche del 6 de marzo. Albon intentará subir al escalón más alto del podio tras sus excelentes resultados en 2025; mientras que Dombrowska correrá por primera vez la carrera reina del evento, que cuenta con 126 kilómetros y casi 7.000 metros de desnivel positivo.

El atleta británico regresa a la Isla con el objetivo de conquistar el triunfo que se le resistió en 2025, cuando firmó un extraordinario segundo puesto únicamente por detrás de la actuación estratosférica del norteamericano Caleb Olson. El corredor del equipo The North Face, que cuenta con un índice ITRA de 932, llega en un momento excepcional de forma tras haber sumado victorias de prestigio en 2025 en la 100K Salomon Ultra Pirineu con un tiempo de 10 horas y 40 minutos y en el Ultra-Trail Snowdonia by UTMB en su país natal.

El atleta británico, de 36 años, ha consolidado su presencia entre los mejores del mundo con un palmarés impresionante. En 2024 venció en Nice Côte d'Azur by UTMB, Wildstrubel by UTMB y Transvulcania. Además de proclamarse campeón del mundo de trail en Coimbra en 2019, a su historial de triunfos hay que sumarle Festival Des Templiers (2021 y 2023); UTMB CCC (2023); Marathon du Mont Blanc (2022); la maratón de Salomon Ultra Pirineu (2021) y UTMB OCC (2021). A dichas victorias, hay que añadirles los pódiums en otras pruebas prestigiosas como Zegama-Aizkorri (2023) y UTMB CCC (2022).

DECLARACIONES DE JONATHAN ALBON

"Mi meta siempre es correr lo más rápido que pueda y ejecutar al máximo de mis habilidades, pero obviamente ganar es mi siguiente objetivo. Quedé segundo en 2025, pero sería genial cruzar la línea de meta en primer lugar".

"La preparación está siendo buena, siempre es diferente cada año. Creo que está genial que la carrera sea un poquito más tarde en esta edición, así tenemos alguna semana extra de entrenamiento. Haré gran parte de mi preparación en Noruega, pero en febrero tendremos un training camp en Gran Canaria con The North Face, estoy deseando que llegue la fecha porque es un lugar increíble para correr, me encanta venir a entrenar, no solo a competir".

"Creo que en la Classic la carrera de verdad no comienza hasta después de Artenara. Es clave la parte nocturna al principio, pero luego debe quedarte suficiente gasolina en el tanque para apretar al máximo hasta la línea de meta. Es una carrera muy especial con muchas bajadas al final, así que tienes que guardar piernas, aunque también hay alguna subida, por lo que tiene un perfil muy interesante".

"Aún recuerdo el amanecer que me pilló en el tramo entre Artenara y Cruz de Tejeda, el cual creo que es uno de mis senderos favoritos de trail en el mundo. El año pasado justo estaba experimentando mi momento más bajo de la carrera, pero salió el sol, la energía vuelve y pasas de pensar 'quiero estar en cualquier otro lugar del mundo' a simplemente desear estar ahí porque es un momento realmente especial".

Por su parte, Katarzyna Dombrowska regresará a The North Face Transgrancanaria con la ambición de conquistar la Classic por primera vez, sumando así su tercer triunfo en la Isla. La corredora del equipo ON, con un índice ITRA de 769, ha demostrado un amor especial por Gran Canaria con uno de los mejores historiales de la prueba.

La atleta polaca, de 35 años, ha competido en múltiples ocasiones en la Isla con resultados sobresalientes: tercer puesto en la modalidad Advanced en 2025, victoria en la Starter (ahora conocía como Half) en 2024, noveno puesto en la Marathon en 2023 —ese mismo año ganó la KV El Gigante— y, especialmente memorable, su triunfo en la Marathon en 2019, que supuso su primera gran victoria fuera de su país. Con estos antecedentes, Dombrowska se presenta como una de las máximas candidatas al podio en la distancia de 126 kilómetros.

En 2025 ha firmado un gran año con un cuarto puesto en Lavaredo Ultra-Trail by UTMB y un tercer puesto en la media maratón de Tenerife Bluetrail by UTMB. Además, la polaca acumula victorias consecutivas en Trail Verbier St Bernard by UTMB en 2023 y 2024, en distancias de 76 y 61 kilómetros respectivamente. Su palmarés incluye también un quinto puesto en la CCC (2021) y dos podios más en Lavaredo (2021 y 2022).

Los nombres de Albon y Dombrowska se suman a la lista de favoritos para la modalidad Classic, donde ya están confirmados el campeón de UTMB Tom Evans, la alemana Katharina Hartmuth, el británico Josh Wade, la vasca Maite Maiora, la noruega Henriette Albon y el francés Martin Kern. Además, en la modalidad Marathon competirán Sara Alonso y Robert Pkemoi, ambos anteriores ganadores de la distancia de 47 kilómetros.

