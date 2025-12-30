La 360º The Challenge Gran Canaria 2026 cita a los más aventureros del 4 al 8 de noviembre

La carrera de ultradistancia 360º The Challenge Gran Canaria, una de las pruebas de resistencia más exigentes del panorama internacional, ya tiene fecha para 2026. El evento deportivo, que este año coronó como vencedores al canario José Bordón y a la suiza Anita Lehmann, se celebrará entre el 4 y el 8 de noviembre.

La undécima edición de esta prueba de autosuficiencia volverá a congregar a corredores y corredoras de resistencia de todo el mundo, que afrontarán más de 200 kilómetros sin balizar por los parajes más recónditos de la Isla. Tejeda volverá a ser, por quinto año consecutivo, el epicentro del evento al albergar la salida y la llegada de los corredores.

La 360º The Challenge Gran Canaria celebró el pasado mes de noviembre su décima edición marcada por el protagonismo de los atletas locales. José Bordón se convirtió en el primer corredor canario en inscribir su nombre en el palmarés de la carrera gracias a una gran actuación en los últimos kilómetros.

El corredor de Agüimes logró superar al británico Dave Phillips, el francés Sébastien Raichon y el también canario Álvaro Santana a menos de 30 kilómetros de la meta, gracias a una mayor destreza en la orientación. El protagonismo de los locales también se vio reflejado con la presencia de Javier Blanco, Jonathan Florido y José Luis Velázquez entre los diez primeros clasificados.

En la categoría femenina, Anita Lehmann se alzó con su primera victoria después de tres participaciones. La suiza fraguó su triunfo en la segunda mitad de la carrera gracias a su capacidad de orientación y su regularidad. Las canarias dejaron el listón bien alto con Nira Castro y Guacimara Suárez, quienes en su debut en una prueba de autosuficiencia completaron el podio con el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La 360º The Challenge Gran Canaria está organizada por Arista Eventos, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Promotur – Islas Canarias; Ayuntamiento de Tejeda; Joma y Fred. Olsen Express; y la colaboración de las empresas Aguas de Teror, Pepsi, Lorenzo González Automoción, Emicela, Gofio La Piña, Bonflex, Provital e Inetel.