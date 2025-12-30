El Guaguas más ambicioso aterriza en Gran Canaria tras conquistar la Supercopa: «Tenemos muchos objetivos para el 2026»

Los reyes de la Supercopa ya están en Gran Canaria El CV Guaguas, que se proclamó supercampeón de España de voleibol ayer en Valladolid tras vencer al Grupo Herce Soria, aterrizó esta tarde en el aeropuerto de Gran Canaria con la satisfacción de haber cumplido con la premisa de mantener su hegemonía. Todo ello, después de un duelo en el que tuvo que sudar la gota gorda, pero en el que demostró su enorme talento y carácter ganador para hacerse con el quinto título de Supercopa de su historia y el vigesimocuarto trofeo de su palmarés total, contando también la etapa del ya extinto Calvo Sotelo. Además, el triunfo sirvió para cerrar un 2025 exitoso, ya que a esta conquista se suman la Copa del Rey y la Superliga levantadas durante este año.

«Bueno, fue un partido duro. Arrancamos un poco flojos y tuvimos que hacer un esfuerzo para darle la vuelta al primer set, llegando a estar cinco puntos abajo. Aun así, logramos remontar y, como nos terminamos llevando esa manga, creo que a partir de ahí el encuentro se decantó un poco a nuestro favor», explicaba Nico Bruno, jugador amarillo y uno de los grandes protagonistas de la final. En ese sentido, el argentino destacó que acabar el año de esta manera es «muy positivo, porque es una buena forma de dar por finalizada esta primera parte de la temporada. No sé qué más le podemos pedir a 2026, porque tenemos muchos objetivos nuevos».

Siguiendo en esa línea, Bruno señaló que quiere tomarse un «respiro, la verdad. Vamos a aprovechar los tres o cuatro días libres que tenemos para descansar después de todo el esfuerzo realizado; si no me equivoco, llevamos ya 20 partidos disputados. Además, cuando volvamos tendremos un duelo ante Perugia, que llega tras disputar el Mundial de Clubes. Sin duda, será un encuentro muy complicado».

Así llegó el Guaguas a Gran Canaria tras conquistar la Supercopa / Andrés Cruz

Al habla el MVP

Asimismo, Walla Souza, MVP de esta Supercopa, también tomó la palabra a la llegada del equipo amarillo a la Isla. El brasileño se mostró «muy contento» tras haberse llevado el reconocimiento como mejor jugador de la final, aunque subrayó que superar a Soria supuso todo un reto. «No fue un partido sencillo. Tuvimos que jugar muy concentrados porque Soria es un rival muy fuerte, pero gracias a nuestro gran trabajo pudimos salir victoriosos de esta final», explicó el opuesto.

Por último, Souza aseguró que conquistar este título era «un objetivo muy importante para el grupo, para cerrar 2025 de la mejor manera», y dejó claro que ahora aprovecharán el parón para recargar pilas: «Vamos a tener unos días de descanso que nos van a venir bien, pero para el próximo año la receta para seguir en esta línea es trabajar; ese es el único camino», concluyó.