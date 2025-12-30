Guaguas y Global llevan gratis a los participantes solidarios de la San Silvestre 2025

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria vuelve a aliarse con Guaguas Municipales y Global para facilitar el transporte a los/as participantes a la carrera más solidaria del año. En estas últimas horas de 2025, el trayecto a la carrera y el regreso a casa puede ser más sostenible, cómodo y ágil en transporte público, gratis para todos los corredores del evento.

Junto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de Guaguas Municipales, la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) adscrita a la consejería de Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria y la empresa de guaguas Global, se ha renovado el convenio que facilita el transporte gratuito para los/as participantes de la prueba este 31 de diciembre.

Los corredores/as podrán viajar gratis tanto a la ida como a la vuelta de esta carrera solidaria, usando el transporte público sin coste mostrando el dorsal. Con esta medida, en la que se unen entidades y administraciones, los participantes podrán llegar de forma cómoda y gratis al punto de salida y usar la guagua también en la vuelta a casa tras el evento.

La San Silvestre 2025, que este año reunirá a más de 10.000 participantes, tiene su salida y meta en la calle León y Castillo frente al parque Doramas, y en esta edición refuerza su apuesta por la movilidad sostenible de la mano de Guaguas y Global, que ofrecerán transporte gratuito desde las 13 horas a las 21.30 horas en el último día del año para quienes muestren el dorsal de la prueba. De esta forma, sea cual sea el punto de origen o destino, los/as participantes estarán cubiertos por Global o Guaguas Municipales a través de la red de vehículos de ambas compañías.

Con el objetivo de facilitar la movilidad en la ciudad y que los participantes solo tengan que disfrutar del evento, la movilidad a coste cero será el objetivo de Guaguas Municipales y Guaguas Global, que apoyan la prueba más icónica de la capital grancanaria desde hace años.

El día 31 de diciembre, la San Silvestre instalará la fiesta del deporte en la capital grancanaria desde las 15 horas, momento en el que la actividad no tendrá freno durante horas de celebración en la ciudad. A las 15.30 horas será la salida más frenética, la de la nueva modalidad élite 5K, para a las 16 horas recibir a la carrera infantil. La carrera de los más pequeños/as de la casa será antesala de la salida general, que abre cajones a las 16.30 horas para a las 17 horas llenar la ciudad de una gran marea solidaria.

Esta no solo es la carrera más multitudinaria y solidaria de Canarias, ya que la recaudación íntegra de la inscripción será para varias ONGs con proyectos sociales en Canarias, sino que es la única de Europa que se disfruta a 25 grados de temperatura.

El pasado año, la carrera superó los 9.000 participantes, y en esta edición ya se ha logrado el objetivo de llegar a los 10.001 corazones solidarios.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad. Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Physiorelax, Cajasiete, Gofio La Piña, Sonocom, Aquabona, Fuzetea y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.