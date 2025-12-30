El Heidelberg recibe el cariño de los suyos a su llegada a Gran Canaria como campeonas de la Supercopa de voleibol

No todos los días se gana un título, y menos cuando se trata de un club que ha experimentado un enorme crecimiento en poco tiempo como el Heidelberg. Sin embargo, tras su última conquista, la Supercopa de España, lograda en Guadalajara tras doblegar al Menorca en la final del pasado domingo, las jugadoras colegiales recibieron el cariño de sus seguidores a su llegada a Gran Canaria, convirtiendo la terminal de llegadas en una auténtica fiesta.

Con pancartas, camisetas y una alegría desbordada, los fans del conjunto grancanario no dudaron en celebrar, como se merece, el haber engrosado las vitrinas de la entidad con el segundo trofeo de su corta, pero exitosa, historia en la élite del voleibol nacional.

«Ha sido increíble; venimos con una alegría muy grande por haber ganado este título. Creo que todo el equipo demostró su capacidad en la cancha y sacamos todo lo que teníamos. La primera vuelta de la temporada ha sido un poco dura para nosotras, por lo que sabíamos que en este último choque del año había que dejarlo todo. Estamos muy felices», aclaraba la jugadora del Heidelberg, Beatriz Novoa.

En ese sentido, la chilena dejó claro que este trofeo ha supuesto una satisfacción para ella y varias de sus compañeras, ya que es «el primer trofeo que conseguimos aquí, en este nuevo proyecto. Es algo que buscábamos, claro, pero esto nos tiene que ayudar para ir a más de aquí en adelante».

El héroe inesperado

Por otra parte, Gabriel Navarro, asistente de Santi Guerra en este Heidelberg, se convirtió también en protagonista inesperado, ya que el técnico principal no pudo dirigir en la final al coincidir con el nacimiento de su hijo. Por lo tanto, Navarro tomó las riendas de un partido tan largo como exigente. «Para mí era una situación algo diferente al ejercer como primer entrenador, pero la realidad es que no puedo describir con palabras lo que siento tras este gran triunfo», aseguraba el preparador.

No obstante, no quiso olvidarse de Santi Guerra, a quien dedicó unas cariñosas palabras: «Esta Supercopa se la dedicamos a Santi Guerra, por supuesto. Las chicas me lo han puesto realmente fácil a la hora de dirigirlas porque entre todos hemos remado en la misma dirección, y así es más sencillo».

Por último, también destacó que el equipo sigue vivo en todas las competiciones, por lo que mantiene opciones de «lograr un posible triplete. Este título nos da energía para seguir adelante e ir a por el siguiente reto. Tenemos que seguir creciendo».