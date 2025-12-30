Reto solidario conseguido: la San Silvestre alcanza los 10.001 participantes

La carrera popular San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria ha alcanzado su reto solidario al llegar a los 10.001 participantes, un desafío en esta edición que supone contar con un millar de corazones solidarios más que en 2024. La prueba más multitudinaria de Canarias y la tercera San Silvestre más participativa de España cumple su objetivo unas horas antes del cierre definitivo, lo que confirma que este año 10.001 personas se unen al compromiso de la paz como meta de este evento.

La organización ha cerrado la lista de inscripción y ha activado la lista de espera únicamente en la modalidad nueva élite de los 5K, que seguirá recibiendo solicitudes y se informará a los interesados en caso de ser finalmente admitidos dentro del extra de plazas para esta edición.

El pasado año, la carrera superó los 9.000 participantes y en 2023 los 8.150 participantes, por lo que se afianza la tendencia al alza del evento. En la recta final ya ha sido alcanzado este número propuesto para 2025 de 10.001 participantes, con una recaudación que irá destinada íntegramente a proyectos sociales de ONGs en Canarias.

La entrega del pack de corredor, retirada de dorsales y camisetas de la San Silvestre 2024 sigue activa hoy día 30 de diciembre en el Gran Canaria Arena hasta las 20 horas.

La gran marea blanca tendrá 'La paz como meta', siguiendo el lema de este 31 de diciembre, con 10.001 corredores/as que garantizan una fiesta del deporte única para dar la bienvenida a 2026. Desde las 15 horas, la zona de salida y meta en la calle León y Castillo frente al Parque Doramas (Club de Natación Metropole) será escenario de esta celebración solidaria de fin de año, para a las 15.30 horas dar el pistoletazo de salida a la modalidad 5K, con la élite del atletismo.

Después de animar a los participantes más jóvenes, se procederá a la apertura de cajones a las 16.30 horas para la carrera general de 6 kilómetros.

El 31 de diciembre a las 17 horas será el pistoletazo de salida de esta edición de la San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, que busca volver a hacer historia con una gran comitiva por la paz y llena de significado.

Este evento ya es seña de identidad de la ciudad y una tradición especial, porque además de ser la tercera más multitudinaria de España es la única San Silvestre de Europa que se disfruta a 25 grados de temperatura.

La carrera solidaria San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria, organizada por Top Time Eventos, está promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Instituto Municipal de Deportes y Turismo de la ciudad. Colaboran en hacer realidad este evento Turismo de Gran Canaria, Vithas en todo el soporte sanitario de la prueba, Physiorelax, Cajasiete, Gofio La Piña, Sonocom, Aquabona, Fuzetea y Trican como presidente honorífico y fundador de esta icónica cita en la capital.