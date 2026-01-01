Cabrera Galindo renueva su corona en la prueba reina de la San Silvestre

La carrera más solidaria del año, la San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria, tomó la ciudad con 10.001 corazones solidarios, que celebraron un fin de año muy especial corriendo por lo que importa, como versa el lema de esta edición. Una gran marea blanca ha teñido varios de los puntos más icónicos de la capital grancanaria en una tarde de deporte, ilusión, emoción y solidaridad.

En la multitudinaria salida de los seis kilómetros populares a través de la calle León y Castillo, los alrededores de Triana y la emblemática Avenida Marítima, se impuso con un tiempo de 18’11’’ el campeón por excelencia de esta cita, Francisco Cabrera Galindo, que hizo doblete como líder de los seis kilómetros, acompañado en la cabeza de carrera por Alejandro Mayor (19’01”) y Evaristo Almeida (19’03”). En chicas, Raquel García cruzó el arco de meta en la primera posición, con un tiempo en 23 minutos y 14 segundos, por delante de Yasmina Castor (23’33”) y la italiana Lavinia Mentasti (23’34”).

El pistoletazo de salida a la última carrera del año llegó con el circuito 5K, un espectáculo deportivo que se estrenó por todo lo alto en la Isla, con lo mejor del atletismo canario, nacional e internacional. Los favoritos no defraudaron en una carrera frenética que coronó a sus primeros campeones élite de una modalidad que ha llegado para quedarse. En chicos, con un tiempo de 14’46», Yerove Rodríguez se llevó el título en esta primera edición de la San Silvestre competitiva, con apenas dos segundos de diferencia con un pelotón del que formó parte el alemán Peter Riccardo Santagati y Francisco Cabrera Galindo. En chicas, la mediofondo, olímpica y referencia del atletismo actual Esther Guerrero no tuvo rival, con un tiempo de 15’59”. La acompañaron en el podio la finlandesa Iida Reini (17’37”) y Estela Guerra (17’59”).

A continuación fueron los más pequeños los que tomaron el testigo. Con la fiesta ya instalada en el entorno del Parque Doramas, con un cielo azul y una temperatura primaveral, esta edición volvió a congregar a grandes y pequeños, personas con discapacidad, animales de compañía, elfos, Reyes Magos, papás noeles, grinchs, muñecos de jengibre, turrones, camellos, spiderman, La Máscara, dinosaurios, unicornios, payasos, renos, y hasta una comitiva de coches de videojuegos para consolidar una carrera que se disfruta en familia, con amigos, compañeros y de la mano de personas de más de 60 nacionalidades.

Su recaudación se destinó de forma íntegra a proyectos sociales de varias ONGs en Canarias, con beneficios que irán a programas para distintos colectivos vulnerables de las islas, y para hacer realidad algunos de sus planes anuales de ayuda social.

Carrera cardioprotegida

La San Silvestre de Las Palmas de Gran Canaria da un paso más en su apuesta por la salud y la seguridad como carrera cardioprotegida. De la mano del equipo sanitario de Vithas Las Palmas, la carrera más solidaria de Canarias contó con un médico especialista integrado en el circuito y con movilidad dentro del recorrido, y formó a sus voluntarios para atender de forma rápida una emergencia cardiaca.

La parada cardiaca, cuando se produce fuera de un hospital, es una de las principales causas de muerte prematura, con tasas de supervivencia que se sitúan en torno al 8%. El médico intensivista en Vithas Las Palmas, Juanjo Cáceres, señala que el masaje cardiaco «debe ser fuerte y rápido» porque cada minuto que se retrase el inicio de la reanimación la posibilidad de supervivencia.